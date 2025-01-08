單日當沖比破80％！上詮、和椿和精成科等20檔被列注意股

證交所、櫃買中心週二（7日）公告20檔注意股。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所、櫃買中心週二（7日）公告20檔注意股，包含CPO題材股上詮（3363），機器人概念股和椿（6215）、 PCB廠精成科（6191）等都入列。

根據證交所公布資料，精成科1月6日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率63.71%，且1月6日當日沖銷成交量，占該日總成交量比率76.86%，因此被列注意股。

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證交所指出，和椿則是因1月6日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率74.09%，且1月6日當日沖銷成交量，占該日總成交量比率82.22%，也被列注意股。

櫃買中心指出，上詮當日本益比為N/A、股價淨值比為11.77。且為其所屬產業類別股價淨值比之3.03倍、當日週轉率達20.55%，因此列入注意股。

根據證交所公告，直得（1597）、晟銘電（3013）、海華（3694）、大眾控 （3701），、全球傳動（4540）、大銀微系統（4576）、眾達-KY （4977）、精成科、和椿、光聖（6442）、安集（6477）、興能高（6558）、攸泰科技（6928），共13檔被列入注意股。

櫃買中心則公布波若威（3163）、順達（3211）、上詮、健椿（4561）、新盛力（4931）、天品（6199）、合騏（8937），共7檔被列入注意股。

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