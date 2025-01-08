晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

單日當沖比破80％！上詮、和椿和精成科等20檔被列注意股

2025/01/08 08:35

證交所、櫃買中心週二（7日）公告20檔注意股。示意圖。（資料照）證交所、櫃買中心週二（7日）公告20檔注意股。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所、櫃買中心週二（7日）公告20檔注意股，包含CPO題材股上詮（3363），機器人概念股和椿（6215）、 PCB廠精成科（6191）等都入列。

根據證交所公布資料，精成科1月6日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率63.71%，且1月6日當日沖銷成交量，占該日總成交量比率76.86%，因此被列注意股。

證交所指出，和椿則是因1月6日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率74.09%，且1月6日當日沖銷成交量，占該日總成交量比率82.22%，也被列注意股。

櫃買中心指出，上詮當日本益比為N/A、股價淨值比為11.77。且為其所屬產業類別股價淨值比之3.03倍、當日週轉率達20.55%，因此列入注意股。

根據證交所公告，直得（1597）、晟銘電（3013）、海華（3694）、大眾控 （3701），、全球傳動（4540）、大銀微系統（4576）、眾達-KY （4977）、精成科、和椿、光聖（6442）、安集（6477）、興能高（6558）、攸泰科技（6928），共13檔被列入注意股。

櫃買中心則公布波若威（3163）、順達（3211）、上詮、健椿（4561）、新盛力（4931）、天品（6199）、合騏（8937），共7檔被列入注意股。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財