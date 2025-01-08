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川普：不希望看到違約 籲國會延長債務上限期限

2025/01/08 09:19

美國總統當選人川普（Donald Trump）。（法新社）美國總統當選人川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）週二（7日）表示，希望美國國會延長國家債務上限的期限，並補充，不希望看到聯邦政府出現債務違約，目前美國債務規模已高達36兆美元（約新台幣1181.1兆元）。

《路透》報導，川普在佛州受訪時直言，自己只是不想看到違約。美國會上次在2023年同意暫停債務上限，並於年底到期，在這之後，財政部一直在採取非常措施來避免違約。

這些措施可能會在幾個月內避免違約，但國會可能必須在今年中通過解決債務上限問題的立法。債務上限實際上並未實現名義上的目的，限制借貸，現在卻成為國會定期會出現的邊緣政策主要議題，透過煽動會破壞穩定的違約風險，來嚇唬金融市場。

川普上（12）月破壞了兩黨的支出法案，要求國會在拜登政府1月20日屆滿之前提高債務上限，或是乾脆取消債務上限。不過，眾議院共和黨員票數不足以滿足川普的要求。

過去幾週，國會共和黨員和川普針對是否試圖通過1項大型法案或是2項相對較小的法案，進行了反覆的討論。無論哪種方式，共和黨員都會透過立法協商，來迴避參議院的民主黨反對派。

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