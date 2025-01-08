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大戶仙人來指路？台積電爆鉅額交易 驚見1189.04元新天價

2025/01/08 08:43

台積電（2330）7日收每股1130元。（法新資料照）台積電（2330）7日收每股1130元。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）即將公布第4季營收及舉行法說會，7日早盤大漲再創1160元歷史新天價，終場以每股1130元作收，為連續2個交易日股價創新高。不過證交所公告盤後17筆鉅額交易資料，竟有大戶砸4756萬1600元買進40張台積電股票，每股成交價來到1189.04元。

證交所資料顯示，台積電7日盤後共出現總金額達46.38億元的17筆鉅額交易，當中除1577張與收盤價1130元相當外，其餘2489張均高於收盤價。

其中最大1筆金額為17億8201萬元，顯示有大戶以每股1130元的成交價買下1577張台積電股票。

若以每股成交價來看，有大戶以每股1189.04元的高價，敲進40張台積電，金額為4756.1萬元，硬生生較7日收盤價高出5.22％，刷新台積電盤後鉅額交易紀錄。

台積電將在10日公布第4季營收，並於16日舉行法說會，市場預期會有利多。

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