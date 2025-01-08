調查：2024年36％主動型基金表現優於大盤

2024年僅36%%的主動型基金績效跑贏大盤指數。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據調查，2024年美股漲勢驚人，許多專業操盤手管理的主動型基金績效卻遜於被動的大盤指數。美國銀行表示，2024年全球只有36%的主動型基金表現優於大盤。

據報導，Vanguard羅素1000成長指數ETF（VONG.US）去年大漲近33%，Vanguard羅素1000價值指數ETF （VONV.US）漲幅則僅12%。美銀分析師表示，美股集中度高、市場廣度（market breadth）收窄等原因，是主動型基金經理人操作績效受挫的原因。

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美國銀行全球研究部（BofA Global Research）彙整的數據顯示，2024年僅36%主動型共同基金報酬率擊敗身為基準指數的羅素1000指數（Russell 1000 Index）的漲幅24.5%，為2020年來最遜，擊敗大盤的比例也低於多年平均值37%。

羅素1000指數涵蓋美國市值最大1000家企業的指數，通常被用來衡量大型股市場的整體表現。

美銀分析師蘇布拉馬尼亞（Savita Subramanian）指出，2024年是大盤指數表現出色的一年，但因美股集中度高，加上市場廣度（market breadth）收窄，導致主動型基金經理人操作績效不如指數基金。此外，選擇主動式管理共同基金的投資人也需支付更高昂的費用。

截至2025年1月6日，iShares羅素1000 ETF （IWB.US）的前五大持股為蘋果、輝達、微軟、亞馬遜和Meta。

據報導，投資人正密切關注美股市場廣度是否擴大，使股市於2025年延續多頭趨勢。專家指出，大型股目前「價格昂貴且擁擠」，價值股和成長股現仍處於歷史低點。

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