晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

調查：2024年36％主動型基金表現優於大盤

2025/01/08 15:53

2024年僅36%%的主動型基金績效跑贏大盤指數。（示意圖，法新社）2024年僅36%%的主動型基金績效跑贏大盤指數。（示意圖，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據調查，2024年美股漲勢驚人，許多專業操盤手管理的主動型基金績效卻遜於被動的大盤指數。美國銀行表示，2024年全球只有36%的主動型基金表現優於大盤。

據報導，Vanguard羅素1000成長指數ETF（VONG.US）去年大漲近33%，Vanguard羅素1000價值指數ETF （VONV.US）漲幅則僅12%。美銀分析師表示，美股集中度高、市場廣度（market breadth）收窄等原因，是主動型基金經理人操作績效受挫的原因。

美國銀行全球研究部（BofA Global Research）彙整的數據顯示，2024年僅36%主動型共同基金報酬率擊敗身為基準指數的羅素1000指數（Russell 1000 Index）的漲幅24.5%，為2020年來最遜，擊敗大盤的比例也低於多年平均值37%。

羅素1000指數涵蓋美國市值最大1000家企業的指數，通常被用來衡量大型股市場的整體表現。

美銀分析師蘇布拉馬尼亞（Savita Subramanian）指出，2024年是大盤指數表現出色的一年，但因美股集中度高，加上市場廣度（market breadth）收窄，導致主動型基金經理人操作績效不如指數基金。此外，選擇主動式管理共同基金的投資人也需支付更高昂的費用。

截至2025年1月6日，iShares羅素1000 ETF （IWB.US）的前五大持股為蘋果、輝達、微軟、亞馬遜和Meta。

據報導，投資人正密切關注美股市場廣度是否擴大，使股市於2025年延續多頭趨勢。專家指出，大型股目前「價格昂貴且擁擠」，價值股和成長股現仍處於歷史低點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財