黃仁勳要回台尾牙 海外總部未說在一殯土地

黃仁勳在CES場邊舉辦記者會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／拉斯維加斯7日報導〕輝達執行長黃仁勳今天在美國消費性電子展（CES）場邊舉辦記者會，當被現場台灣媒體問到海外總部計劃，黃仁勳表示，輝達在台灣有很多員工，但辦公室太小，所以他必須解決這個問題，目前仍在找地點，有可能會在COMPUTEX（台北國際電腦展）時宣布。

他還幽默對媒體喊話，「如果你們知道有好的地方，請不要告訴別人、告訴我就好。」此外，近日傳出輝達相中台北市第一殯儀館的土地，作為海外總部地點，但黃仁勳對此表示他不知道。

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選中一殯土地？黃仁勳說不知道

黃仁勳昨天在主題演講中首度亮相一台AI超級電腦Project DIGITS，預計在5月上市，搭載全新的超級晶片GB10，一個基於Grace Blackwell架構的系統單晶片（SoC），他當時就透露GB10由輝達與聯發科共同設計。

被問及和聯發科的合作，黃仁勳表示，輝達和聯發科合作的面向很多，包含先前在自駕車領域合作得很好，另外雙方也共同打造採用Grace Blackwell架構的GB10，聯發科為輝達設計晶片，他們做得很完美，聯發科低功耗表現相當出色。

黃仁勳還提到他會回台灣參加尾牙，和員工一起慶祝農曆新年，還說自己回台灣會去逛夜市，最後祝媒體們新年快樂。

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