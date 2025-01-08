5個年薪逾300萬熱門工作！AI工程師最搶手「它」年薪最高

5個年薪逾300萬熱門工作！AI工程師最搶手，永續發展專家年薪最高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，求職者可能面臨謹慎，且競爭激烈的勞動市場，但某些職位的前景將比其他職位更光明，根據LinkedIn數據顯示，美前10大熱門工作中，有5個年薪逾300萬元，而最搶手的工作是人工智慧工程師，至於年薪最高，則是永續發展專家，平均年薪12萬2624美元（約新台幣403萬元）。

CNBC報導，LinkedIn週二（7日）發布年度「上升職位」榜單，根據2022年1月至2024年7月期間，其網站上增長最快的職位，重點列出了過去3年中增長最快的10個職業。

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LinkedIn的研究顯示，人工智慧程師、人工智慧顧問、物理治療師和勞動力發展經理、永續發展專家、活動協調員、旅行顧問等職位是美國最受歡迎的職位。

LinkedIn職位和職業發展特約編輯安德魯·希曼（Andrew Seaman）表示，這些職位反映了塑造勞動力市場的兩個主要趨勢，即人工智慧技術的日益普及，以及對音樂會和旅行等面對面服務，和體驗的需求的復甦。

報導指出，儘管科技業普遍裁員，但隨著各行業企業投資人工智慧以提高創新和效率，人工智慧專業知識仍是熱門商品。

同時，旅遊顧問、保全和活動協調員等職位，是LinkedIn名單上的新成員，突顯了隨著世界擺脫Covid-19大流行的陰影，旅行和現場活動的持續反彈。

根據LinkedIn的研究和ZipRecruiter的薪資數據，2025年成長最快的10個職位及其薪資。

1.人工智慧工程師

工作內容：人工智慧工程師開發、實施和訓練人工智慧模型和演算法，使用程式語言創建可以執行傳統上需要人類智慧的任務的智慧系統。

平均薪資：10萬6386美元（約新台幣350萬元）。

2.人工智慧顧問

工作內容：人工智慧顧問為組織在其業務運營和產品供應中實施人工智慧技術提供建議。

平均薪資：11萬3566美元（約新台幣374萬元）。

3. 物理治療師

工作內容：物理治療師評估和治療患者，以幫助緩解疼痛、改善活動能力以及預防受傷或從受傷中恢復。

平均薪資：9萬6695美元（約新台幣318萬元）。

4. 勞動力發展經理

工作內容：勞動力發展經理制定並實施培訓計劃，使勞動力技能與公司目標保持一致，使員工能夠提高新領域和現有領域的技能。

平均薪資：8萬644美元（約新台幣265萬元）。

5. 旅行顧問

工作內容：旅行顧問根據客戶的喜好和預算幫助規劃和預訂旅行安排，包括交通、住宿和活動。

平均薪資：4萬8925美元（約新台幣161萬元）。

6. 活動協調員

工作內容：活動協調員組織和執行社會、企業和非營利活動。他們的職責通常包括管理物流，例如調度、供應商管理和預算分配。

平均薪資：5萬890美元（約新台幣167萬元）。

7. 開發總監

工作內容：發展總監負責監督組織的籌款策略（從捐助者關係到投資組合管理），以確保為商業項目或非營利活動提供財務支持。

平均薪資：9萬2386美元（約新台幣304萬元）。

8. 外部銷售代表

工作內容：外部銷售代表向潛在客戶和現有客戶銷售產品或服務，建立客戶關係並幫助企業實現銷售目標。

平均薪資：7萬8042美元（約新台幣257萬元）。

9. 永續發展專家

工作內容：永續發展專家分析組織現有的環境、社會和治理 （ESG） 活動，並設計減輕潛在危害並促進負責任的資源使用和積極社會影響的策略。

平均薪資：12萬2624美元（約新台幣403萬元）。

10.保安

工作內容：保全人員監控和保護財產、人員和資產，應對潛在威脅並確保整體安全。

平均薪資：3萬9591美元（約新台幣130萬元）。

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