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預見網路泡沫聞名的馬克斯再次警告：美股泡沫破裂已出現3大危險信號

2025/01/08 19:32

預見網路泡沫聞名的馬克斯警告，已看到美股泡沫3大危險信號（彭博社資料照）預見網路泡沫聞名的馬克斯警告，已看到美股泡沫3大危險信號（彭博社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股泡沫3大危險信號現跡象，以預見網路泡沫而聞名，有「頂尖價值投資大師」之稱的霍華‧馬克斯（Howard Marks）再次示警指出，市場上已出現高估值、對AI過於熱情與標普500漲幅是否部分來自被動投資者的自動購買，3個危險信號。

CNBC報導，在標普500指數自1998年來，繳出最好的2年佳績，橡樹資本管理的聯合創始人馬克斯在給客戶的最新備忘錄中，列出了3個他在股票市場上看到的危險信號。

在他給客戶的最新備忘錄中，列出了3個他在股票市場上看到的危險信號，馬克斯明確表示，他不一定認為股市出現泡沫，因為他現在的專長是信貸，但備忘錄的重點是股票泡沫的跡象。

他指出，投資回報在很大程度上，取決於為其支付的價格，出於這個原因，投資者顯然不應該對今天的市場估值無動於衷，因高估值意味著短期內可能大幅下跌，或長期回報不佳。

馬克斯的備忘錄中將S&P 500的當前本益比定為22倍，而馬克斯使用摩根大通資產管理公司的數據解釋說，從長遠來看，較高的本益比歷來會導致較低的回報率，數據顯示，今天的22倍接近區間的頂部，這一水準將轉化為10年期回報率，介於正2%和負2%之間。

Marks進一步指出，與其說長期表現不佳，不如說倍數的修正，有可能被壓縮到短時間內，從而導致急劇、突然的拋售，就像2000年網路泡沫破裂時一樣。

除了高估值外，Marks還特別對「人們正在對AI這個新事物的熱情」提出了異議。馬克斯表示，人工智慧成為過去兩年最大的投資主題，將輝達（NVIDIA）等主要受益者推向了令人瞠目結舌的價格，這種AI熱情也可能已經擴展到其他高科技領域。與此同時，7巨頭將太大而不能倒的“隱含假設”也讓他感到擔憂，光7巨頭2024年就貢獻標普500指數過半的漲幅，且至今仍有許多人認為，7巨頭未來會有更多的收益。

另1個危險信號則是S&P 500的漲幅，是否部分來自被動投資者的自動購買，他們不考慮價值因素。

馬克斯說，他最近一直在思考巴菲特的一句話：「當投資者忘記企業利潤每年增長約7%時，他們往往會陷入困境」，雖然他曾問過巴菲特這句話，但這位傳奇投資者說他從未說過，但我認為它很棒，所以我一直在使用它。

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