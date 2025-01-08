榮氏家族也跑了！紅色資本移民北美 羅翔：中國政治惡化指標

中國近年經濟困頓、政府打壓資本力道加劇，不少企業家選擇出走。（法新社）

首次上稿 00:52

更新時間 06:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「榮氏家族（財團）」祖孫三代都曾是中國首富，家族資產萬億，是中國知名「紅頂商人」、「紅色資本家」。沒想到近日傳出榮氏家族移民北美，在X平台擁有超過31萬人追蹤、時常批評分析中國時政的羅翔，分析此一事件所釋放出的信號，直言榮氏家族移民海外將成中國社會變遷的標誌性事件。

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羅翔近日在X平台發文表示，2025年剛開始就爆出大新聞，有中國「真正的首富家族」、「紅頂商人」之稱的榮氏家族移民加拿大，「榮氏家族在2025年因『中共改革倒退、政治獨裁』而移民海外，這將是一個具有鮮明時代特徵的社會現象，也可能被視為歷史的延續與重演」。

羅翔點出這個大家族移民海外的背景，即改革倒退與政治獨裁的影響，「首先是經濟政策的不確定性，改革倒退可能表現為對市場經濟的收縮、對私人資本的再度壓制，以及國家對經濟活動的強力干預，這可能讓企業家感到環境惡化，前途不明」。

「第二，政治控制的加強，政治獨裁往往伴隨言論自由的壓縮、個人權利的削弱以及對社會控制的加強。這會加劇精英階層的焦慮，促使他們尋求海外更穩定的環境。第三，財富與人身安全的考量，如果政府對民營企業家重新採取高壓手段，會導致對家族財富和人身安全的擔憂，迫使企業家和家族選擇移民。」

接著羅翔剖析榮氏家族移民的象徵意義，「第一，紅頂商人困境的體現，紅頂商人本質上依附於權力體系，但改革倒退可能讓他們在政治與經濟之間失去平衡，成為政策調整的犧牲品。第二，家族發展策略，榮氏家族歷來重視國際化視野，移民海外可能被視為應對國內風險、保障家族傳承的一種戰略性選擇。第三，社會信號，一個著名家族的出走，可能釋放出強烈的信號，影響其他企業家和資本的信心，甚至引發更大範圍的資本外逃和人才流失。」

羅翔直言，榮氏家族的移民事件，將促使人們對中共當前政策進行深刻反思，「其一，經濟發展與政治控制的矛盾，市場經濟需要穩定和自由，但政治獨裁可能抑制創新活力和資本積累。其二是企業家的角色：在現代經濟中，企業家是重要的財富創造者和社會穩定的力量，對他們的不信任或壓制可能帶來長期負面效應。其三，改革方向的調整：如果改革倒退的趨勢不能及時糾正，可能會危及中國經濟的全球競爭力，並影響中國作為吸引國際資本的中心地位。」

羅翔最後表示，榮氏家族移民海外，對中國社會可能的影響有三，「經濟層面，一旦其他企業家效仿，可能導致投資下降、資本外逃，甚至產業鏈斷裂。社會信心，普通民眾對國家發展的信心可能被削弱，尤其是當象徵性家族選擇離開時。國際影響，這一現象可能被國際社會視為中國政治環境惡化的標誌，削弱中國在全球的吸引力。」

「榮氏家族2025年因中共政治獨裁和改革倒退移民海外，已成現實，將不僅是家族命運的轉折點，也是中國社會變遷的標志性事件。這樣的現象提醒我們，經濟發展需要政治包容，社會進步需要政策開放。如何在國家治理中平衡權力與市場、自由與控制，將決定中國未來的走向！」

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