精英揮軍紐約展會 鎖定智慧零售需求爭取訂單

精英（2331）持續深耕主機板、迷你電腦、筆記型電腦。（精英提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕精英（2331）除了持續深耕主機板、迷你電腦、筆記型電腦，近年擴大切入自助服務亭、銷售時點情報（POS）結帳系統、電子菜單與廣告看板等智慧零售業務，管理層表示，集團正已從主板和電腦製造商的市場定位，全面轉型為解決方案供應商，將於本月12日至14日揮軍美國紐約的NRF零售大展，爭取市場訂單。

從銷售實績來看，精英旗下迷你電腦已成功應用於零售商店的智慧貨架解決方案，透過豐富的連接端口與雙2.5GbE有線網路能力，更能支援先進影像識別技術，結合多個感測器與智慧攝影機，辨識、追蹤消費者拿取商品項目及數量，增加零售客戶營運效率，給予精英穩定訂單。

請繼續往下閱讀...

觀察疫情之後，除了終端市場消費型態改變，缺工問題也是服務業正在面對的其中一種挑戰，帶動自助點餐機、自動販賣機、停車付費終端機、購票機等設備需求提升，精英因此打造自助服務亭解決方案，除了符合客戶需求，也能進一步串接信用卡讀卡器、條碼掃描器、貨幣驗證器、鍵盤、熱感式印表機等其他設備，有助於後續提升市場滲透率。

關於主機板在零售應用領域的解決方案，精英聚焦停車監控系統、即時機械手臂控制等場景，釋出為物聯網及工業物聯網應用打造的新產品，藉由高效率的傳輸能力與優化記憶模組，已受到工業、商業客戶青睞，為今年營運增添柴火。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法