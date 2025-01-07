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未來十年可持有的AI股 「若無台積電 AI沒有今天水平」

2025/01/07 21:48

專家選擇台積電作為未來十年佔據主導地位的人工智慧公司。（路透）專家選擇台積電作為未來十年佔據主導地位的人工智慧公司。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年美國消費電子展（CES）聚焦人工智慧 （AI） 產業，投資人工智慧股票不僅是為2025年做好準備，也是為下一個十年做好準備。投資專家Keithen Drury在The Motley Fool撰文指出，「如果沒有台積電，人工智慧技術就不會達到今天的水平」，他建議值得長期投資台積電。

Drury表示，人工智慧創新不會在2025年停止，從長遠角度考慮，不應只是專注於2025年將發生的事情。考慮到這一點，他選擇台積電作為未來十年佔據主導地位的人工智慧公司，認為長期可投資，目前也值得買入。

如果沒有台積電，人工智慧技術就不會達到今天的水平。台積電是世界領先的晶片製造商，是任何需要晶片的公司的製造工廠。因此，無論是輝達的GPU，還是蘋果的iPhone，台積電幾乎在所有尖端電子設備中都配備晶片，這一點在未來十年內可能不會改變。

台積電也處於創新的前端領導者，生產3奈米晶片是目前最好的技術，但已經在開發2奈米晶片，並將於今年稍後推出。這種持續創新的循環，使台積電保持領先地位，並且沒有理由懷疑它將繼續保持半導體王座。

人工智慧需求也是其近期成長的重要組成部分，台積電管理層預計2024年人工智慧收入將年增兩倍，短期內沒有任何放緩跡象。

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