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新漢AI機器人揮軍CES 鎖定智慧倉儲、飯店市場

2025/01/07 21:54

新漢認為，多功能機器人已被視為是未來重要趨勢，集團自2013年起開始布局機器人市場，擁有獨立機器人軟硬體研發設計團隊。（新漢提供）新漢認為，多功能機器人已被視為是未來重要趨勢，集團自2013年起開始布局機器人市場，擁有獨立機器人軟硬體研發設計團隊。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國消費電子展（CES）已於美國拉斯維加斯舉辦，工業電腦大廠新漢（8234）攜手策略夥伴耐能智慧（Kneron），發表雙方共同合作的第2代自主移動機器人，結合視覺定位建圖系統、AI導航辨識功能，以及自主研發的多軸馬達驅動器，大幅增進產品靈活度及效能，目標搶攻智慧工廠、智慧倉儲、飯店業等市場。

新漢去年12月營收5.3億元，月減6.3%、年增14.8%，為2年同期高點，整體第4季業績15.93億元，季增6.12%、年增28.15%，創近7季新高，2024全年營收54.21億元、年減5.97%。

新漢表示，自主移動機器人（AMR）因其靈活性與自主性，在製造業、倉儲物流以及醫療等領域的應用日益廣泛，相比於傳統自動導引車（AGV），具備更高的環境適應能力與導航精準度，此次新漢發表的第2代自主移動機器人結合AI視覺辨識與導航技術，大幅解決傳統機種無法克服的多項限制。

新漢指出，旗下第1代自主移動機器人產品現已導入台灣飯店業與智慧工廠，第2代產品在全面提升硬體規格與AI軟體功能後，將擴大應用範圍至食品製造業、化工業等更具挑戰的工作場域，後續將有機會切入救災與國防用途。

新漢說明，新漢智能與子公司創博正在針對複雜的應用環境，增進第2代自主移動機器人的工作效率，打造鏈型、機器狗等更多形式的機種，推動AI自主移動救災的科技應用能力，更因為集團過去曾經取得軍規相關規格認證（MIL），未來更可提供軍規自主移動載具，滿足偵蒐與地面無人化任務的需求。

新漢認為，多功能機器人已被視為是未來重要趨勢，集團自2013年起開始布局機器人市場，擁有獨立機器人軟硬體研發設計團隊，品牌深耕市場超過10年，創博（NexCOBOT）已發展出完整機器人控制解決方案，包括控制平台、控制器、功能安全模組化套件等，可運用於工業協作型機器人（Cobots）、移動式機器人（AMR）、四足機器人（Quadruped）、人形機器人（Humanoid）等產品。

新漢集團以「軟體定義機器人」作為營運主軸，董事長林茂昌觀察，美國是機器人產業的主要市場，為此，未來將持續以提供機器人關鍵模組的商業模式，深入拓展美國市場，爭取所有的設計、製造專案，同時深化與新創客戶的合作關係。今年除了美國消費性電子展，還會參加輝達（NVIDIA）GTC大會，佈建當地銷售據點。

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