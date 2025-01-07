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川普如何實施關稅？市場、企業和各國政府猜不透

2025/01/07 21:53

川普在競選期間曾揚言，將對所有進口商品徵收10%至20%關稅。（美聯社檔案照）川普在競選期間曾揚言，將對所有進口商品徵收10%至20%關稅。（美聯社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，美國候任總統川普6日在社群媒體「真相社群」上否認了有關他在回鍋白宮後可能縮減全面性關稅的報導，這加劇了外界對他將如何採取行動的不確定性。

川普和他的團隊一直讓市場、企業和其他國家猜測，他打算如何實施新關稅，《華盛頓郵報》6日的一篇報導增加了這些猜測。該報引述知情人士透露，川普的幕僚正在評估調整將適用於所有國家的關稅計畫，可能改成只針對對國家或經濟安全至關緊要的進口商品課稅，而非所有進口商品都會課稅。

但川普「真相社群」上發文說，這篇報導「不正確地陳述我們的關稅政策將會縮減，那是錯誤的」。

川普在競選期間揚言，將對所有進口商品徵收10%至20%關稅，並對中國進口商品徵收最高60%關稅。在去年11月當選後，川普再度揚言要對中國進口商品加徵10%關稅，並對墨西哥和加拿大所有進口商品徵收25%關稅。

川普的團隊是否想出了計畫仍是一大問題，但幾乎可以確定的是，視關稅為增加收入，復興美國製造業，並讓其他國家遵守其政策重點的川普，正準備推出重大的關稅方案。

在川普首任政府擔任重要職務和國會顧問，目前為貿易律師的艾森史塔特（Everett Eissenstat）表示：「川普堅定地堅持這點，過去幾週他透過社群媒體發表幾篇評論，重申關稅是他經濟政策的核心，而且關稅不僅是為了交易目的，而是有多重目的，川普似乎仍執著於多重目的」。

在過去24小時內，川普表示，國會將利用關稅收入來協助支付他2017年一項強有力法案延長期限所增加支出；他還說，關稅將有助於振興美國鋼鐵公司（USS）。拜登總統上週封殺日本製鐵（Nippon Steel）收購USS的交易。川普在「真實社群」上寫道：「當關稅會使USS獲利更多和價值提升時，他們為何麼要出售?」

川普的關稅計劃可能會面臨法律挑戰，就像這些計畫在他首個任期內所面臨的那樣。國會可能會猶豫是否使用關稅收入來支付減稅費用。關稅也可能加劇通膨並降低美國國內生產毛額（GDP）。《彭博經濟》的研究發現，如果中國採取報復措施，到2028年美國GDP可能會下降0.8個百分點，如果其他國家也提高美國商品的關稅，美國GDP可能會下降1.3個百分點。

《彭博》經濟學家Maeva Cousin 和 Eleonora Mavroeidi 表示，更高的關稅還會推高進口商品的價格，可能導致通貨膨脹加劇。但川普經濟計畫的一些捍衛者表示，這並不一定是迴避使用關稅的理由。

美國指南針公司（American Compass）創辦人兼首席經濟學家卡斯（Oren Cass）去年11月接受《美國公共電視台》（PBS）訪問表示：「關稅肯定會對價格產生一些影響，尤其是在短期內，但這反而會使美國製產品更具吸引力。」

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