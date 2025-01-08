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遺贈稅課稅級距調高 節稅效果一次看

2025/01/08 07:30

今年起遺贈稅課稅級距調高，節稅效果明顯。（記者鄭琪芳攝）今年起遺贈稅課稅級距調高，節稅效果明顯。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，今年起遺贈稅課稅級距調高，遺產淨額5621萬元以下適用稅率10%、5621萬至1億1242萬元適用15%、超過1億1242萬元適用20%；贈與淨額2811萬元以下適用稅率10%、2811萬至5621萬元適用15%、超過5621萬元適用20%，免稅額及扣除額則未調整，但節稅效果相當明顯。

台北國稅局舉例，假設遺產淨額5621萬元，若繼承案件發生（死亡年度）於2024年，遺產稅額為593萬1500元（5000萬×稅率10%+621萬×稅率15%）；若繼承案件發生於2025年，遺產稅額則為562萬1000元（5621萬×稅率10%），稅負差異31萬500元。

假設遺產淨額1億1242萬元，若繼承案件發生於2024年，遺產稅額為1498萬4000元（5000萬×10%+5000萬×15%+1242萬×20%）；若繼承案件發生於2025年，遺產稅額則為1405萬2500元（5621萬×10%+5621萬×15%），稅負差異高達93萬1500元。

台北國稅局表示，遺贈稅課稅級距調整，適用於2025年起發生的繼承案件，納稅義務人如有疑義或不諳稅法規定，可至國稅局網站利用國稅智能客服「國稅小幫手」線上查詢，或撥打免費服務電話「0800-000-321」或向轄區國稅局、分局或稽徵所洽詢。

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