立陶宛與台灣交好 總理：與中國交往是條崎嶇道路

立陶宛總理金陶塔斯·帕盧卡斯（Gintautas Paluckas）週二（7日）表示，與中國的交往將是一條「崎嶇的道路」。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕立陶宛在3年前因台灣在維爾紐斯設立代表處後，與中國的關係就此惡化，立陶宛總理金陶塔斯·帕盧卡斯（Gintautas Paluckas）週二（7日）表示，與中國的交往將是一條「崎嶇的道路」。

帕盧卡斯指出，恢復與中國的關係將很困難，並強調這些關係是基於歐盟的共同戰略，但由於地緣政治和經濟原因，該戰略也正在改變。

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帕盧卡斯說：「今天，我們與中國的關係是由歐盟的共同戰略決定，歐盟與中國的關係也因基本原因而改變，既因為中國在與烏克蘭的戰爭中支持俄羅斯，也因為非常嚴重的經濟摩擦。這意味著歐洲肯定會捍衛其市場，免受來自中國的國家補貼商品和服務的侵害」。

他補充道：「展望未來，這些關係將是一條崎嶇不平的道路」。帕盧卡斯也澄清他早些時候關於恢復與中國關係的言論，強調這只涉及任命兩國大使。

總理稍早告訴媒體BNS，他的政府雖尋求與中國恢復全面的外交關係，但不會做出過度讓步。他也表示，他將努力讓立陶宛大使返回北京，並促使中國大使返回維爾紐斯。

2021年，台灣在維爾紐斯設立代表處後，立陶宛與中國的關係惡化。作為回應，北京降低與維爾紐斯的外交關係並實施貿易限制。

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