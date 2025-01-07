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中裕長效型愛滋新藥 2a期臨床試驗結果正向

2025/01/07 20:11

中裕公告，長效型愛滋新藥2a期臨床試驗結果正向。（圖擷取自中裕官網）中裕公告，長效型愛滋新藥2a期臨床試驗結果正向。（圖擷取自中裕官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕中裕新藥（4147）今（7）日公告，其研發的長效型TMB-365和TMB-380單株抗體以每兩個月一次方式治療愛滋2a期臨床試驗結果獲得重大正面結果，成功達到所有臨床試驗主要指標 （Primary Endpoints）。

中裕指出，本次臨床試驗目標在評估長效型TMB-365/TMB-380組合作為愛滋維持治療的完整方案的有效性、安全性以及藥物動力學特性。該研究對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋感染者，規劃受試者人數為20人，受試者在此試驗中轉換至長效型TMB-365/TMB-380雙抗組合並停止使用其他抗病毒藥物。

試驗結果成功達到試驗設計之所有主要指標。所有完成試驗之受試者並無治療失敗之情形，有效性達標；試驗中未觀察到與TMB-365和TMB-380相關的3級、4 級或嚴重不良事件，安全性達標；本試驗中觀察到的藥物動力學特性與先前的臨床試驗一致，並無明顯差異亦順利達標。

中裕表示，公司預計三個月內完成臨床試驗完整報告，之後將儘速向美國食品藥物管理局（FDA）提出下一階段臨床2b期試驗申請，並同步持續與大藥廠進一步洽談共同開發或授權合作。另外，為了增加給藥方便性及進一步保障愛滋感染者隱私，公司也將開發可以自行注射的長效皮下給藥劑型，持續拓展TMB-365 /TMB-380潛在市場。

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