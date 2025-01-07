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錼創助攻！富采、友達Micro LED產能上半年接力啟動

2025/01/07 19:57

錼創-KY董事長李允立看好Micro LED在擴增實境眼鏡領域的應用潛力。（記者方韋傑攝）錼創-KY董事長李允立看好Micro LED在擴增實境眼鏡領域的應用潛力。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED大廠錼創-KY（6854）受惠於下游需求強勁，2025年產能持續滿載之下，將於亞洲地區另尋新的「非中」生產與營運據點，此外，由於主要合作夥伴之中的LED龍頭廠富采（3714）、面板大廠友達（2409）相繼要在上半年啟用新的Micro LED產能，看好能為台灣發展出「群星閃耀」的供應鏈生態系奠定良好基礎。

富采近年切入Micro LED領域，2023年藉由錼創-KY一站式解決方案與技術轉移，重點佈局電視、車用產業鏈，自去年營運體質、資源分配大幅調整以來，Micro LED前段磊晶製程獲得顯著提升，晶片載體（Chip on Carrier）與晶圓級封裝技術更取得客戶給予試產導入量產（NPI）專案，今年第1季底將初步啟用苗栗新產能。

下游產業鏈指出，目前富采Micro LED專案進度已經明顯優於內部預期，包括母集團友達也將在第2季啟用穿戴裝置所需的小尺寸Micro LED面板產線。法人預估，富采今年除了業績有機會年增雙位數百分比，倘若營運成本控制得宜，也有機會繼續實現單季轉盈。

錼創-KY亞洲開支散葉 續拚3成毛利率

觀察錼創-KY在Micro LED的市場定位，有意轉型為統包解決方案供應商，也就是因應客戶需要生產的產品種類，提供巨量轉移技術並協助建設相應產線，逐漸淡出直接參與終端產品的製造業務。近年，管理層在大客戶三星的要求之下，攜手台灣供應鏈夥伴強化本土產能，並積極尋找亞洲其他生產據點。

富采Micro LED前段磊晶製程獲得顯著提升，晶片載體與晶圓級封裝技術更取得客戶給予試產導入量產專案。（記者方韋傑攝）富采Micro LED前段磊晶製程獲得顯著提升，晶片載體與晶圓級封裝技術更取得客戶給予試產導入量產專案。（記者方韋傑攝）

外界聯想，友達2023年12月關閉的新加坡液晶面板廠房，有機會成為錼創-KY Micro LED技術的新落腳之處。錼創-KY董事長李允立今天抵達美國拉斯維加斯參加年度消費性電子展（CES），啟程之前已證實公司正為設置新據點積極籌資，至於印度是否也有相關規劃？李說，當地會需要更長的準備期，可能會是長遠未來的選擇之一。

關於Micro LED後市發展，錼創-KY今年將供應三星140吋電視，也正在接洽AR（擴增實境）微型Micro LED顯示器專案，後續不排除能設計、驗證等相關費用收入貢獻營收，也是AI時代之下備受李允立看好的應用面向。此外，由於富采、友達強化投入Micro LED車用顯示區塊，也將帶動錼創-KY佔有一席之地。

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