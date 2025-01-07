新光金員工安置計劃進度 金管會：已完成的子公司可先送件

台新金控和新光金控合併案已送至金管會審核中。金管會表示，如果新光金其他子公司已完成協商，可先行送件進行審查。

（報社合成／資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台新金控和新光金控合併案已送至金管會審核中，新光金昨對外宣布勞資雙方已協商完成員工安置計劃，剩下子公司新光銀勞資協商未完成。對此，金管會表示，如果新光金其他子公司已完成協商，可先行送件進行審查，新光銀行部分將待協商完成後再行補件。

新光金昨宣布，子公司包括新光人壽、元富證券及其轄下4家子公司已完成員工安置計劃，其餘子公司新光投信、新光金保代、新光金創投及新光行銷等，也已陸續完成員工安置計畫的簽署；而對於尚在協商中的子公司新光銀行，新光金也表示，會本著最大誠意，持續充分溝通交流。

請繼續往下閱讀...

金管會表示，合併案受雇人權益處理事項，本就須要要員工安置計畫，並要檢附工會協商，如沒有工會就是勞資會議的情形。相關個案如已完成子公司員工安置計畫，也可即時送金管會。

金管會銀行局副局長林志吉表示，如果新光金其他子公司已完成協商，可先行送件進行審查，新光銀行部分將待協商完成後再行補件。

林志吉說明，審查時會以申請文件中的內容為依據，對於是否允許在審查過程中同步協商，將視個案情況處理。但他強調，送件時的安置計畫須具備基本完整性，否則難以進行後續審查。

林志吉指出，員工安置計畫是整併案審查的重要依據，過程中將全盤考量各方利益，確保員工權益不受損害。

新光金子公司元富證券雖對外宣布已透過勞資協商完成員工安置計畫，但元富證券企業工會於去年12月26日成立，質疑員工連勞資會議勞方代表是誰、勞資會議內容為何都無從知悉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法