台睿生技啟動IPO計畫 最快年底上市櫃

台睿今年啟動IPO計畫，最快年底前上市櫃。圖為台睿已上市的硒注射針劑「西寧特®」（圖擷取自台睿官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕台睿生技（6580）新藥研發持續告捷，抗癌藥物CVM-1118在肝癌與神經內分泌腫瘤的臨床試驗結果已顯示藥物的療效及安全性，將持續進行臨床2b期試驗；此外，台睿今年將啟動IPO計畫，台睿董事長林群表示，預計上半年取得科技事業核准函，等半年報出爐後，9月送件，最快年底可掛牌。

台睿表示，CVM-1118完成了第一階段的療效試驗，在肝癌與神經內分泌瘤的臨床試驗上皆顯示不管是單用或併用其他抗癌藥物，CVM-1118都不會造成病人嚴重的副作用，比現行上市藥物的安全性都高。

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為了加速推動CVM-1118上市取證，在歐美市場方面，台睿已與國際大藥廠洽談，該對象積極的在尋求下一個神經內分泌瘤的治療藥物，對台睿目前的臨床結果表達極大興趣，將持續的追蹤討論。

在肝癌發展方面，台睿將拓展市場，藥物開發朝中國邁進，與台灣同步啟動臨床試驗，可加速收案。台睿已成功爭取到中國市場的合作夥伴，同意提供併用藥物，協助台睿進行下一階段的臨床試驗，而台灣亦有合作對象，依其在中國的成功經驗，可望助台睿CVM-1118藥物進攻中國肝癌的藥物領域。

至於台睿已上市的硒注射針劑「西寧特®」，目前已布局於國內五十多家醫院以及三百餘家診所，銷售逐年增加，而新獲取同意的10c.c.藥證增加藥物使用劑量，更可針對嚴重硒缺乏病人，現已申請健保核價，有北部藥廠對此產品相當有興趣，希望成為總經銷商。此外台睿也將持續拓展保健品業務，成為國內主打硒保健品的公司，目標快速推動業績成長。

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