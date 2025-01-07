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瑞銀：川普高關稅 恐拖累全球經濟成長率下滑1個百分點

2025/01/07 18:28

瑞銀財管南亞太區投資總監鄭汪清表示，如果以最悲觀情境預估，美國高關稅政策恐使全球經濟成長率會下滑約1個百分點。（記者吳欣恬攝）瑞銀財管南亞太區投資總監鄭汪清表示，如果以最悲觀情境預估，美國高關稅政策恐使全球經濟成長率會下滑約1個百分點。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國新任總統川普將於1月20日上任，外界關注其關稅政策。瑞銀財管預期，川普的高關稅政策，恐將引發全球貿易戰，進而使全球經濟成長率下滑約1個百分點。

瑞銀財管南亞太區投資總監鄭汪清表示，川普可能推出較上次任期更強硬的政策，像是調高關稅、放寬金融管制、延長企業減稅及加嚴移民管制等。

鄭汪清指出，如果以最悲觀情境預估，美國對中國關稅提高到60%、全球關稅提高到15%，那麼美國通膨率將預期上漲1.5個百分點、經濟成長率則會下滑0.5個百分點，全球經濟成長率也會下滑約1個百分點。他說明，主要考量是為了反制美國調高關稅，引發全球的貿易戰，進而拖累經濟成長率。

瑞銀預期美國聯準會今年將降息兩次，分別在3月、9月，每次降息25基點；瑞銀也看好美股還有上漲空間，預期S&P指數上看6700點，今年投資回報可達9%-10%。

不過，鄭汪清說明，美股要如預期走高有但書，就是美國公債殖利率下跌。瑞銀預期，美國10年期公債殖利率，到今年底可能降到4%。

鄭汪清看好黃金升值潛力，認為2025年黃金價格有望上看每盎司2900美元，並認為後市需求強勁，尤其是中國、印度及沙烏地阿拉伯等國的央行，仍持續買進及持有黃金作為儲備，都帶來對黃金強大的剛性需求。

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