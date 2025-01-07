晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

儒鴻2024年業績寫2年高點 2025年審慎樂觀

2025/01/07 18:15

儒鴻受惠於新興休閒、時尚品牌客戶拉貨增溫，產品組合結構優化，2024全年營業額創2年高點。（記者方韋傑攝）儒鴻受惠於新興休閒、時尚品牌客戶拉貨增溫，產品組合結構優化，2024全年營業額創2年高點。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）受惠於新興休閒、時尚品牌客戶拉貨增溫，產品組合結構優化，去年12月與第4季業績皆創3年同期新高，2024全年營業額更寫2年高點，管理層看好下游庫存回補需求有機會穩健發酵，2025年展望審慎樂觀。

儒鴻去年12月營收34.22億元，月增20.2%、年增27.6%，整體第4季營收95.7億元，季減4.58%、年增12.6%，2024全年營收368.28億元、年增19.61%。

儒鴻指出，在美國總統大選過後，紡織業品牌客戶下單狀況相對保守，並沒有觀察到大規模追補訂單的情形，此外，全球區域性戰事增添製造業的不確定性因素，公司未來必須持續予以關注，儘管下游庫存回補力道並未顯著提升，但客戶的庫存水位比起過去2、3年已大幅下降。

儘管面臨總體經濟發展的不確定性，儒鴻仍持續擴大全球紡織市場的影響力，投資與新技術的開發將成為未來營運增長的重要支柱。法人表示，今年倘若歐美經濟順利獲得改善，帶動終端市場的消費需求走強，儒鴻全年業績將有望年增雙位數百分比，不排除挑戰2022年創下的397億元歷史最高紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財