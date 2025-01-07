儒鴻2024年業績寫2年高點 2025年審慎樂觀

儒鴻受惠於新興休閒、時尚品牌客戶拉貨增溫，產品組合結構優化，2024全年營業額創2年高點。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）受惠於新興休閒、時尚品牌客戶拉貨增溫，產品組合結構優化，去年12月與第4季業績皆創3年同期新高，2024全年營業額更寫2年高點，管理層看好下游庫存回補需求有機會穩健發酵，2025年展望審慎樂觀。

儒鴻去年12月營收34.22億元，月增20.2%、年增27.6%，整體第4季營收95.7億元，季減4.58%、年增12.6%，2024全年營收368.28億元、年增19.61%。

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儒鴻指出，在美國總統大選過後，紡織業品牌客戶下單狀況相對保守，並沒有觀察到大規模追補訂單的情形，此外，全球區域性戰事增添製造業的不確定性因素，公司未來必須持續予以關注，儘管下游庫存回補力道並未顯著提升，但客戶的庫存水位比起過去2、3年已大幅下降。

儘管面臨總體經濟發展的不確定性，儒鴻仍持續擴大全球紡織市場的影響力，投資與新技術的開發將成為未來營運增長的重要支柱。法人表示，今年倘若歐美經濟順利獲得改善，帶動終端市場的消費需求走強，儒鴻全年業績將有望年增雙位數百分比，不排除挑戰2022年創下的397億元歷史最高紀錄。

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