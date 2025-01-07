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長榮空廚日供餐4萬份 年增6％

2025/01/07 17:57

長榮空廚以減碳804公噸，榮獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」的企業組特優獎，現場桃園機場公司總經理范孝倫（左）頒獎，由長榮空廚董事長柯金成（右）代表受獎。（長榮航空提供）長榮空廚以減碳804公噸，榮獲今年度桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」的企業組特優獎，現場桃園機場公司總經理范孝倫（左）頒獎，由長榮空廚董事長柯金成（右）代表受獎。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠於全球旅遊產業穩健復甦，長榮航旗下長榮空廚目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較2023年成長6%，並成功取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，另外，長榮空廚年減碳804公噸，獲桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」企業組特優獎。

長榮空廚響應桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」，透過「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，共成功減碳804公噸，長榮空廚指出，桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」是為了鼓勵機場夥伴持續推動節能減碳工作，共同提升能源使用效率而舉辦的競賽活動，長榮空廚以「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」，在興建航勤北路的長榮廠時，便開始規劃於廠房屋頂設置太陽光電綠能發電系統，以及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，透過耗資1.7億元建置的污廢水處理廠，將製作機上餐所產生的製程廢水，回收運用於空調冷卻水塔、空污系統水洗機及園藝澆灌等，共為長榮空廚減少804公噸的碳排量，成為唯一榮獲特優獎的空廚業者。

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