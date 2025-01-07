渣打銀獲准開辦財管2.0

金管會今宣布核准渣打銀開辦財管2.0業務，成為第13家獲准的銀行。（資料照，記者李靚慧攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今宣布核准渣打銀開辦財管2.0業務，成為第13家獲准的銀行。目前還有1家民營銀行遞件申請，正在審核中。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並在2020年12月31日及2021年5月18日分批核准3家及4家銀行開辦；另自2021年9月起，符合資格標準的銀行也可依業務規畫及業務需求情形，個別向金管會申請，迄今已核准13家銀行。

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金管會銀行局副局長林志吉說明，核准渣打銀開辦財管2.0業務，主要考量渣打銀行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等事項。

且渣打銀行母行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理的經驗引進我國。

林志吉表示，銀行取得金管會核准函後，多半會在3至6個月後正式開辦財管2.0業務，渣打銀確切開辦日，要視銀行後續準備情形而定，但有很高機會將於今年上半年開辦。

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