晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

渣打銀獲准開辦財管2.0

2025/01/07 17:55

金管會今宣布核准渣打銀開辦財管2.0業務，成為第13家獲准的銀行。（資料照，記者李靚慧攝）金管會今宣布核准渣打銀開辦財管2.0業務，成為第13家獲准的銀行。（資料照，記者李靚慧攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今宣布核准渣打銀開辦財管2.0業務，成為第13家獲准的銀行。目前還有1家民營銀行遞件申請，正在審核中。

金管會2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並在2020年12月31日及2021年5月18日分批核准3家及4家銀行開辦；另自2021年9月起，符合資格標準的銀行也可依業務規畫及業務需求情形，個別向金管會申請，迄今已核准13家銀行。

金管會銀行局副局長林志吉說明，核准渣打銀開辦財管2.0業務，主要考量渣打銀行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等事項。

且渣打銀行母行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理的經驗引進我國。

林志吉表示，銀行取得金管會核准函後，多半會在3至6個月後正式開辦財管2.0業務，渣打銀確切開辦日，要視銀行後續準備情形而定，但有很高機會將於今年上半年開辦。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財