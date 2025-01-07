樺漢2024年業績登峰 2025年目標可望再創佳績

樺漢已加碼投資自主移動式機器人（AMR）與無人搬運車（AGV）等自動化產品的技術合作。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）去年12月營收刷新單月新高紀錄，帶動整體第4季營收衝上歷史單季高點，2024全年營收更是登上歷年巔峰，展望2025年，管理層看好營運持續穩健成長，將深化聚焦AI邊緣運算、雲地整合服務與AI智慧零售等核心技術，目標再創佳績。

樺漢去年12月營收146.9億元，月增11.1%、年增率 14.0％，整體第4季營收402.1億元，季增6.62%、年增17.47%，2024全年營收1469.6億元、年增20.8％。

請繼續往下閱讀...

樺漢統計旗下3大事業體12月營收分佈，分別為工控設計28.8億元、年增 26.1％，品牌通路64.9億元、年增30.4％，系統整合53.3億元、年減5.4％，樺漢個體（包含全資子公司）持續穩定成長，營收達13.6億元，年增率1.6％。

樺漢指出，轉投資事業帆宣（6196）去年底於北美建廠的費用逐步緩解，集團也受惠於品牌通路訂單穩定發酵，來自於智慧AI邊緣運算系統、網通資安、零售金融、智慧家居等市場需求，強勁帶動設計製造業務訂單成長。

展望今年，樺漢將持續深耕核心業務，積極拓展國際策略夥伴合作，並專注於開發東南亞新興市場與創新技術應用領域，全力推進自有智慧平台「ESaaS」擴大能源管理設備、儲能系統、智慧建築管理、節能減碳等應用範疇，為客戶與社會創造更多價值。

樺漢提到，公司現已攜手智慧零售客戶，在全球73個國家設立銷售服務據點，並於24個國家建置物流服務中心。近期，樺漢加碼投資自主移動式機器人（AMR）與無人搬運車（AGV）等自動化產品的技術合作，提供智慧化解決方案平台，協助客戶在智慧製造、倉儲物流、智慧城市、智慧建築及智慧零售等領域實現效能提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法