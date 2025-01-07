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黃仁勳、蘇姿丰都曾到訪！微軟將砸980億元在「這國」投資

2025/01/07 19:41

微軟將在印度投資30億美元，擴充其雲端運算和人工智慧（AI）服務性能。（資料照，路透）微軟將在印度投資30億美元，擴充其雲端運算和人工智慧（AI）服務性能。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）表示，該公司將在印度投資30億美元（約新台幣980億元），擴充其雲端運算和人工智慧（AI）服務性能，瞄準世界上人口最多的國家，推動收入成長。

《彭博》報導，納德拉7日參加印度南部班加羅爾舉行的一場活動，現場有不少新創公司創始人和高管，納德拉在活動中承諾在2年內進行這項投資。

報導提及，這個擁有14億人口的國家正在成為人工智慧戰場，從輝達的黃仁勳，到超微的蘇姿丰等執行長，在過去幾個月都曾到訪。印度擁有數百萬程式設計師，並擁有世界上最大的人工智慧人才庫之一。

納德拉說，「AI在印度的擴散率（diffusion rate），令人感到興奮」。

近來在納德拉的帶領下，微軟積極推動將AI商業化，上周也宣布800億美元（約新台幣2.61兆元）的資料中心興建計畫。而微軟也在印度大舉投資，目前已在數個城市僱用逾2.3萬人。納德拉7日說，微軟將在2030年前給予1000萬印度人AI相關訓練。

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