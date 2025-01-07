CES直擊》最小AI超級電腦亮相 黃仁勳點名聯發科貢獻

輝達公開AI超級電腦「Project DIGITS」，其中的超級晶片GB10為聯發科共同開發。（取自輝達YT頻道）

〔記者徐子苓／拉斯維加斯6日報導〕美國消費性電子展（CES）登場，輝達執行長黃仁勳受邀發表主題演講，為展覽揭開序幕。他在演說最後10分鐘時，秀出一台只比手掌稍大的AI超級電腦「Project DIGITS」，預計5月上市，搭載著輝達與聯發科共同開發的超級晶片。

黃仁勳表示，想像一下過去超級電腦的建造方式，必須打造自己的設施、自行進行工程設計，而Project DIGITS徹底改變了AI演算，讓開發人員能夠擁有開箱即用的AI超級電腦。

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黃仁勳認為，現在人工智慧無所不在，不只是研究員、新創實驗室需要用到，所有以電腦作為工具的人，都需要一個AI超級電腦，因此希望將Project DIGITS設計得更小，但所有輝達軟體都能在此運作。

Project DIGITS搭載全新的超級晶片GB10，一個基於 NVIDIA Grace Blackwell 架構的系統單晶片（SoC），黃仁勳提到，GB10是輝達與世界領先的SoC公司聯發科合作打造，目前正在生產中，Project DIGITS預計在5月左右上市。

根據輝達新聞稿，Project DIGITS是全球最小的AI超級電腦，客群瞄準AI研究人員、資料科學家和學生，可用於原型設計、微調和執行大型AI模型，有了這台超級電腦，開發人員可以運行高達2000億參數的大型語言模型（LLM），售價3000美元起。

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