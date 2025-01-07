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重返白宮倒數 川普反駁關稅政策可能「調整」

2025/01/07 17:32

隨著川普即將重返白宮，就職典禮與政策推動進入緊鑼密鼓的階段。他競選期間提出的全面關稅計畫，美媒報導可能會調整。（路透社）隨著川普即將重返白宮，就職典禮與政策推動進入緊鑼密鼓的階段。他競選期間提出的全面關稅計畫，美媒報導可能會調整。（路透社）

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國總統當選人川普即將重返白宮，相關的就職典禮與政策推動進入緊鑼密鼓的階段。尤其是在競選期間提出的全面關稅計畫，現在似乎會有所調整，以減少對物價的負面影響。根據內部消息，川普的團隊目前正在重新設計一個針對特定關鍵產業徵稅的方案，代替原本對所有進口商品徵收的普遍關稅政策。

川普在旗下社交平台「真實社群」（Truth Social）發文駁斥，強調《華盛頓郵報》的報導完全是無稽之談。（圖擷取自川普Truth Social帳號）川普在旗下社交平台「真實社群」（Truth Social）發文駁斥，強調《華盛頓郵報》的報導完全是無稽之談。（圖擷取自川普Truth Social帳號）

《華盛頓郵報》 報導，川普在競選期間曾提出對所有進口商品徵收10%至20%的關稅，意圖加強美國國內產業的競爭力。然而，這一提案遭到不少經濟學家的反對，認為此舉將推高美國物價並帶來不利影響。甚至一些共和黨國會議員也對該政策提出質疑。報導指出，如果實施此政策，可能會對全球貿易秩序產生深遠影響，並對美國經濟和消費者造成負面衝擊。

而據消息指出，新計畫旨在對國防工業供應鏈、關鍵醫療用品和能源生產等特定產業的進口商品課徵關稅，例如鋼鐵、鋁、電池和稀土礦物等，藉此鼓勵美國製造業回流，強化國內產業競爭力。

此外，為防止企業利用第三國轉運商品規避關稅，團隊仍考慮實施某種形式的普遍關稅，配合對中國、墨西哥和加拿大的額外關稅措施，但細節尚未敲定。

此報導發表後，川普隨即透過「真實社群」（Truth Social）平台平台反駁《華盛頓郵報》的相關報導，強調其關稅政策「不會縮減」，也批評報導內容皆為「假新聞」。

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