越南取消小額商品進口免稅 中國電商受挫

越南政府近日決定將取消對低價進口商品的免稅政策，這項政策對中國電商衝擊甚鉅。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕越南政府近日決定，將從2月18日起取消對低價進口商品的免稅政策。這項政策被認為是為打擊透過電商平台從外國進口到越南銷售的商品，尤其是中國電商。此舉對中國電商衝擊甚鉅，據統計，每天約有400多萬筆小額訂單透過電商平台將貨物從中國發往越南。

綜合外媒報導，越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）已於3日簽署相關決議，取消這項免稅措施，透過快遞進口且價值低於100萬越南盾（約新台幣1289元）的小額商品，將不再享進口稅及增值稅免稅優惠。

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越南自2010年以來，價值低於100萬越南盾的商品進口至越南時可享有免稅待遇。越南財政部指出，這些免稅商品大多數透過電商平台進入越南。

中國電商Shein在三年多前，把銷售網擴展至越南，拼多多集團的Temu則於去年9月初進軍越南市場。然而，這些中國電商平台大幅打折，令面對激烈競爭的越南傳統零售商和電商很難維持市佔率。

為了加強監控，越南政府曾要求Temu和Shein在去年11月底前向當局登記，否則將阻擋它們的網域名和應用。當時，Temu過後因未能完成商業註冊，被要求暫停在當地的業務。

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