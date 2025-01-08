晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股今日重點

2025/01/08 07:14

加權指數週二（7日）漲103.56點，收2萬3651.27點。（彭博資料照）加權指數週二（7日）漲103.56點，收2萬3651.27點。（彭博資料照）

1.台股週二（7日）指數開盤上漲277.01點，以2萬3824.72點開出，在台積電開高走高，來到1160元，帶動電子股全力衝刺，傳產與金融助攻，指數開高走高，漲近400點，來到2萬3943點。不過，在台積電逢高賣單釋出，股價開高走低，終場小漲5元，收1130元，指數震盪292點，終場漲103.56點，收2萬3651.27點。

2.中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）近日傳出大砍28奈米製程晶片價格，從每片2500美元（約新台幣8.18萬）下調至1500美元（約新台幣4.91萬），降幅高達40％，消息一出，引發市場關注。

3.晶圓代工廠聯電（2303）週二（7日）公佈2024年12月營收為新台幣189.66億元，月減5.4%、年增11.7％，為近3個月低點；第四季營收為603.86億元，跟上季接近，年增9.87％； 2024年全年營收2323億元，年增4.39％，創歷年次高。

4.周二率大盤上漲的美國晶片類股今天熄火，未能延續漲勢，投資人轉向關注美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後可能對金融市場造成何種影響，華爾街股市今天收盤盡墨。

道瓊工業指數下挫178.20點或0.42%，收報42528.36點。

標普500指數下跌66.35點或1.11%，收在5909.03點。

那斯達克指數重摔375.30點或1.89%，收19489.68點。

費城半導體指數滑落97.90點或1.84%，收5212.25點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財