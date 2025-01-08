加權指數週二（7日）漲103.56點，收2萬3651.27點。（彭博資料照）

1.台股週二（7日）指數開盤上漲277.01點，以2萬3824.72點開出，在台積電開高走高，來到1160元，帶動電子股全力衝刺，傳產與金融助攻，指數開高走高，漲近400點，來到2萬3943點。不過，在台積電逢高賣單釋出，股價開高走低，終場小漲5元，收1130元，指數震盪292點，終場漲103.56點，收2萬3651.27點。

2.中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）近日傳出大砍28奈米製程晶片價格，從每片2500美元（約新台幣8.18萬）下調至1500美元（約新台幣4.91萬），降幅高達40％，消息一出，引發市場關注。

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3.晶圓代工廠聯電（2303）週二（7日）公佈2024年12月營收為新台幣189.66億元，月減5.4%、年增11.7％，為近3個月低點；第四季營收為603.86億元，跟上季接近，年增9.87％； 2024年全年營收2323億元，年增4.39％，創歷年次高。

4.周二率大盤上漲的美國晶片類股今天熄火，未能延續漲勢，投資人轉向關注美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後可能對金融市場造成何種影響，華爾街股市今天收盤盡墨。

道瓊工業指數下挫178.20點或0.42%，收報42528.36點。

標普500指數下跌66.35點或1.11%，收在5909.03點。

那斯達克指數重摔375.30點或1.89%，收19489.68點。

費城半導體指數滑落97.90點或1.84%，收5212.25點。

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