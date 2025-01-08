高盛警告：2重要指標 美股亮「危險訊號」

高盛警告，對沖基金和融資利差2個重要指標同時出現拋售，已成為美股重要的「危險信號」。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股屢創新高，然而對沖基金卻集體做空，為華爾街敲響警鐘，高盛示警指出，對沖基金在過去5個交易日連續淨賣出美股，拋售速度創7個多月之最，不僅對水基金大規模做空，融資利差也出現拋售，此2個重要指標同時出現拋售，已成為美股重要的「危險信號」。

外媒報導，高盛衍生品策略師約翰·馬歇爾（John Marshall）指出，股票融資利差（equity funding spreads）是衡量專業投資人部位的重要指標，這一指標在去年12月18日聯準會鷹派立場後出現顯著下降，此意味著機構投資人在大減少槓桿多頭部位。

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Marshall在报告中強調，透過期貨管道的拋售在本週繼續進行，這體現在槓桿多頭融資成本的下降，上週四（2日）融資利差的疲軟是一個重要現象，表明12月的變動不僅僅與年末因素有關。

另高盛交易員林文森（Vincent Lin）也證實了這個趨勢，在1月3日的報告中，林指出，對沖基金在過去5個交易日連續淨賣出美國股票，拋售速度為7個多月以來最快。

他進一步指出，所有地區都出現了淨賣出，而北美和新興亞洲市場尤其明顯，而在11個全球產業中，有8個遭遇淨賣出，以醫療保健、金融和工業為首；僅資訊科技、材料和能源產業出現淨買入。

馬歇爾認為，儘管美股估值已經連續多個月處於歷史高位，但這是多年來，我們首次看到融資利差和對沖基金兩個重要指標，同時出現顯著拋售，他進一步說明，在2021年12月，當時對貨幣政策的擔憂，引發了專業投資者拋售，隨著標普500指數經歷了長達10個月的下跌。

不過，有觀點認為，除非出現重大宏觀因素觸發大規模拋售，否則這一輪拋售可能最終演變為又一次大規模對沖基金空頭擠壓，將會推動標普500指數再創新高。

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