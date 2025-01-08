機上餐點除舊布「星」！ 星宇航空2025年全新菜色大集合

人形町今半2025新菜單（圖／星宇航空）

〔財經頻道／綜合報導〕星宇航空以全新機上餐點迎接2025年，再度為飛機餐設下高標準！合作延續廣受好評的胡同燒肉、米其林三星餐廳態芮主廚Chef Kai、米其林星級主廚Chef Kin、東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」以及台南人氣酒吧Bar Home主理人黃奕翔，堪比神仙打架的豐富餐點將自2025年1月1日起陸續於星宇航空各航線呈現給旅客，讓旅客在航程中也能享有最精緻的味蕾饗宴。

胡同A5和牛腿三角牛排（圖／星宇航空）

星宇航空自開航起便與胡同燒肉合作，為首家與知名燒肉餐廳聯名的國籍航空，雙方在空中呈現的美味餐點已成為星宇經典，今年起將提供全新聯名菜色供旅客選擇！旅客搭乘日本航線頭等艙即可品嘗到「胡同A5和牛腿三角牛排」，腿三角部位十分稀有，一頭牛僅能取出2至3公斤，細膩肉質與濃郁和牛香氣相互輝映，為肉食饕客首選，新加坡航線頭等艙和美國航線頭等艙及商務艙則提供伊比利豬肋條予旅客選擇。除此之外，搭乘東南亞航線的商務艙旅客可品嚐到炙烤香氣四溢的「胡同叉燒飯」，鹹香叉燒搭配果香辣椒醬，一口接著一口，絕對是白飯殺手！經濟艙也將推出新口味-「胡同炭烤味噌美國牛五花丼」，帶有炭香的牛五花加上胡同味噌醬汁，鹹香中帶有淡淡甘甜，完美提升牛肉的風味層次。

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Chef Kai-豬光堡氣（圖／星宇航空）

打造星宇航空頭等艙爆紅餐點「蘆枸雲滋道」的米其林三星餐廳態芮主廚Chef Kai，擅長將台灣當地食材以創新手法呈現，結合台灣人離不開的諧音梗，帶給旅客滿滿在地風味。今年起新加坡及美國航線頭等艙旅客將能品嚐到全新菜色！前菜「豬光堡氣」將經典台式刈包化身法式迷你漢堡，搭配酸菜蛋黃醬、香菜與花生粉不僅耀眼動人，爽脆與鬆軟的口感交織，透過奶油布里歐麵包在口中完美平衡、湯品「金漿瓊玉」以夜市烤玉米為靈感，鮮美暖胃，融入墨西哥Mole醬及台味沙茶醬，口味意外契合、別具趣味、主餐「溫聞如鴨」在法式擺盤下隱藏著台灣靈魂，選用頂級鴨胸搭配豆乳紅麴醬，並以米型麵替代傳統油飯，散發麻油香氣，原來是熟悉的冬日進補聖品薑母鴨！甜點「流星追悅」以法式熔岩巧克力蛋糕融入酒漬桂圓以及黑糖薑冰淇淋，冷與熱在口中碰撞出甜蜜滋味，是冬季的完美收尾。

Chef Kin-麻辣番茄醬和牛漢堡排套餐（圖／星宇航空）

米其林星級主廚Chef Kin為星宇航空今年度東南亞航線商務艙設計全新菜單。麻辣番茄醬和牛肉丸、和牛漢堡排搭配三星蔥油餅，附上水田芥四神湯、漬物，並以紅豆提拉米蘇做為甜點，此套餐點融合多國風味、食材、料理技巧與獨特創意，重新創作深具Chef Kin風格的亞洲當代料理，帶領味蕾展開穿越亞洲的美食旅程。

人形町今半套餐飯後甜點（圖／星宇航空）

星宇航空去年7月起與東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」合作，讓旅客在東京出發的頭等艙、商務艙中體驗熱門名店的精緻美味，本次冬季菜單上線時適逢日本新年，主廚特別挑選別具意義的食材，像是代表頌祝長壽的牛蒡、山藥，頭等艙前菜更特別製作傳統結梅，風味酸甜開胃，也具有與旅客結緣的意義，飯後甜點運用時令蘋果製作出蘋果凍、烤蘋果，搭配日式煎茶及精選季節水果，將日式傳統精緻服務完整呈現。

新年喝新酒！今年起將更換兩款頭等艙、商務艙機上調酒，新款同樣由台南人氣酒吧Bar Home主理人黃奕翔設計，分別為頭等艙全航線、商務艙長程航線限定的「琥珀茶韻」和全航線「橙香迷霧」，兩款均使用有著米香及濃郁煙燻龍眼香氣的台灣玄米龍眼酒做為基底。「琥珀茶韻」加入日月老茶廠紅茶，帶出茶酒的層次感，「橙香迷霧」則運用蘋果的細緻甜香與柳橙明亮清爽的調性，呈現出獨特風味，愛好酸爽滋味的旅客必須來一杯！

星宇航空自創立以來秉持著提供高品質服務的初衷，在機上服務用品、餐飲等規劃都與各界優異的品牌合作，並優先選擇台灣在地元素，希望藉此將台灣推向世界。2025年全新機上餐點維持一貫理念，期望旅客們能夠在機上感受到充滿溫度的精緻美食。

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