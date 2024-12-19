調降建商「囤房稅」 台南市議會通過

南市議會今天通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正案，起造人（建商）待銷售房屋部分級距稅率調降。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天召開第4屆第7次臨時會，通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正案，針對「囤房稅」部分，市府提出的版本，因建商反彈，議員意見也不一，經政黨協商，最後通過協商版本，起造人（建商）待銷售房屋部分級距稅率調降。

對此，南市財稅局表示，議會通過的版本與其他縣市以財政部基準訂定稍有不同，稍感遺憾但仍尊重。

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根據南市議會今天三讀通過的「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正案，起造人（建商）待銷售房屋1~2年的稅率，市府原先提出的版本為2.4％，經政黨協商後，調降為2.2％；另外，2~3年內的稅率，則從3.6％調降為2.8％。其餘持有時間依市府版通過，持有1年以內為2％，3~4年內3.6％，4~5年內4.2％，5年以上為4.8％。

根據南市房屋稅徵收自治條例修正案，以南市房屋稅課稅人數約59.5萬人，多屋族等受影響人數約2.8萬人，占全市房屋稅課稅人數約4.69%，南市95%納稅義務人房屋稅則不受影響。 此外，約有 27.1 萬戶因只有1戶，適用全國單一自住稅率1%，較原本1.2%的稅率較低。

這次市府配合中央房屋稅條例今年1月3日修正公布，提出「台南市房屋稅徵收率自治條例」草案送議會審查，並通過政黨協商修正版本，調降起造人部分級距稅率，全案並溯自今年7月1日施行，明年5月開徵的房屋稅就適用修正後規定。

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