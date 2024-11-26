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歐中電動車關稅爭議有解？ 歐盟官員：八字還差一撇

2024/11/26 22:37

歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）對德國媒體透露，歐盟與中國即將就電動車關稅爭議達成協議。但《路透》25日報導，有歐盟官員否定朗吉的說法，表示歐盟與中國之間的協議仍面臨阻礙。（法新社資料照）歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）對德國媒體透露，歐盟與中國即將就電動車關稅爭議達成協議。但《路透》25日報導，有歐盟官員否定朗吉的說法，表示歐盟與中國之間的協議仍面臨阻礙。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）對德國媒體透露，歐盟與中國即將就電動車關稅爭議達成協議。但《路透》25日報導，有歐盟官員否認朗吉的說法，表示歐盟與中國之間的協議仍面臨阻礙。

朗吉22日接受德國新聞台《N-tv》訪問表示，歐盟即將與中國達成協議，中國將承諾為歐盟進口的電動車設定最低價格，「這將消除透過不公平補貼所引發的扭曲競爭，而不公平補貼是觸發歐盟關稅的最初原因」。

但歐盟官員指出，歐盟和中國官員正討論關稅的替代方案，包括對於在歐洲銷售的中國進口電動車設定最低價格，但短期內不會達成任何解決方案。該歐盟官員說，朗吉的說法是不正確的，儘管歐盟與中國的談判仍在持續進行，雙方要達成協議仍面臨一些障礙。

此外，《彭博》也引述知情人士透露，歐盟與中國最近幾週就達成全面協議，以替代方案取代電動車關稅，所進行的談判進展有限。

歐盟是從10月30日起對中國進口電動車加徵最高35.3%的反補貼稅，合計一般關稅10%後，最高關稅將達45.3%，為期5年，以反擊歐盟所稱的不公平補貼，包括優惠融資和補助，以及以低於市場價格提供土地、電池和原材料等。但歐盟和中國仍繼續就替代方案進行談判。

此外，香港《南華早報》報導，瑞銀表示，由於中國國內製造商的競爭加劇，市場轉向電動車和智慧汽車，外國車商在中國恐面臨每年200億美元（台幣6502億元）的利潤損失，而對外國品牌的需求減少，可能導致1000萬輛的產能過剩，外國車商須重新評估和調整在中國的策略。

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