拜登卸任前大撒幣2千億元 搶救電動車Rivian

白宮週二（26日）宣布，美國能源部將向電動汽車製造商Rivian提供66億美元貸款。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國拜登總統在明年卸任前大撒幣。白宮週二（26日）宣布，美國能源部將向電動汽車製造商Rivian Automotive提供66億美元（台幣2141億元）貸款，協助該公司恢復在喬治亞州建造一家工廠，該工廠因難以獲利而陷入停滯。

美聯社報導，目前尚不清楚拜登能否在新總統川普就任前不到兩個月時間內完成這筆貸款，也不清楚川普政府是否可能試圖收回這筆貸款。

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川普先前誓言終止聯邦電動車稅收抵免，新零排放車的稅收抵免額高達7500美元，二手車的抵免額為4000美元。但是，隨著特斯拉執行長馬斯克成為川普支持者和顧問，川普後來軟化此一立場。

Rivian於2021年上市，並開始在伊利諾州諾默爾的一家前三菱工廠生產大型電動R1 SUV、皮卡車和貨車，引起了轟動。R1車輛的價格為70000美元以上。最初的計劃是在喬治亞州生產R2車輛，這是一款小型SUV，價格較低，瞄準大眾市場。

Rivian喬治亞工廠第一期工程預計每年生產20萬輛汽車，第二期工程每年可生產20萬輛汽車。最終，該工廠預計將僱用7500名工人。但Rivian無法實現生產和銷售目標，並迅速燒毀現金。今年3月，該公司表示將暫停喬治亞州工廠的建設。

Rivian表示，喬治亞州工廠計劃於2028年投產，主要生產體型更小、價格更低的R2 SUV和R3跨界車，以擴大其在美國的生產規模和產品線。

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