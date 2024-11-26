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大略-KY未繳財報已停止買賣 最快明年4/7下櫃

2024/11/26 21:37

金管會今公布，3家上市櫃公司未如期出具今年第3季財報。其中廷鑫（2358）、昶虹（2443）已在今年11月19日終止上市；大略-KY（4804）處於停止買賣期間，若無法於期限內補交財報、恢復買賣，預估大略-KY將於明年4月7日下櫃。（資料照）金管會今公布，3家上市櫃公司未如期出具今年第3季財報。其中廷鑫（2358）、昶虹（2443）已在今年11月19日終止上市；大略-KY（4804）處於停止買賣期間，若無法於期限內補交財報、恢復買賣，預估大略-KY將於明年4月7日下櫃。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今公布，3家上市櫃公司未如期出具今年第3季財報。其中廷鑫（2358）、昶虹（2443）已在今年11月19日終止上市；大略-KY（4804）處於停止買賣期間，若無法於期限內補交財報、恢復買賣，預估大略-KY將於明年4月7日下櫃。

金管會表示，截至今年11月14日上市櫃公司應申報家數共計1844家（含第一上市櫃，不含金控公司），除上市公司廷鑫、昶虹及第一上櫃公司大略-KY等3家公司未如期出具今年第3季財務報告外，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

金管會證期局副局長黃厚銘說明，廷鑫因會計師於2023年主動終止委任，無法找到繼任會計師，自2023年度財報即無法如期公告申報，今年4月8日起遭證交所停止買賣。因6個月期間內無法補交財報、恢復買賣，廷鑫已在今年11月19日終止上市。

黃厚銘表示，昶虹同樣因無法找到新任會計師，自2023年度財報即無法如期公告申報，今年4月8日起遭證交所停止買賣。已在今年11月19日終止上市。

2016年至2017年，觀光股「大略-KY」股價遭哄抬，根據檢調調查，背後為時任董事長梁競偉涉嫌與時任稽核主管兼發言人林亨杰合謀，但梁競偉遲遲未到案，因而被發布通緝，林亨杰則依操縱股價罪遭起訴。

黃厚銘指出，大略-KY今年第2季財報即未如期公告申報，8月26日舉行股東臨時會全面改選董監後，新經營團隊無法取得帳冊，也無法安排會計師查核，第3季財報也未如期公告申報。

大略-KY已在今年8月23日起遭停止買賣，若無法在6個月期間內補交財報、恢復買賣，估將於明年4月7日終止上櫃。

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