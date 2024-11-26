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前3季獲利年增78.9％ 富邦金：股利一定會反映營運績效

2024/11/26 21:03

富邦金今舉行第3季法說會，今年前3季稅後盈餘年增78.9%。總經理韓蔚廷表示，今年獲利大幅成長，股利一定會反映營運績效。 （資料照，記者吳欣恬攝）富邦金今舉行第3季法說會，今年前3季稅後盈餘年增78.9%。總經理韓蔚廷表示，今年獲利大幅成長，股利一定會反映營運績效。 （資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金（2881）今舉行第3季法說會，今年前3季稅後盈餘年增78.9%；子公司富邦人壽海內外股票操作繳出亮麗成績單，投報率皆逾2成。總經理韓蔚廷表示，今年獲利大幅成長，股利一定會反映營運績效。

富邦金今年前3季稅後盈餘1213.1億元，年增78.9%，每股稅後純益（EPS）8.61元；稅後盈餘及EPS均為金控第一，總資產逾11.8兆，年增6.6%，淨值為9410億，年增27.6%。

子公司富邦人壽股票部位大賺，國內、國外股票報酬率大幅提升至26.78%和23.59%，主要反映實現股票資本利得及處分私募基金；現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局以提升收益。

談到股利政策，總經理韓蔚廷表示，今年到年底結帳還有1個多月多，預期較去年整體獲利大幅成長，他強調，股利政策沒有改變，還是希望中長期維持40-50%配發率，明年股利配發依往年，視各子公司上繳股利情形、業務需要、同業配發狀況等因素綜合考量，但一定會適度反映營運績效。

北富銀海外分行的規劃上，韓蔚廷說，韓國辦事處預計明年第1季正式開幕、印度孟買分行預計明年第2季、澳洲雪梨分行明年第3季，日本東京分行可能要到後年第1季。

對於金管會選定亞洲資產管理中心首站「金融特區」落腳高雄，韓蔚廷表示，北富銀有規劃進駐設立分行，如果可以搭配在地高雄市政府及金管會的協助，他相信在金融特區開設分行的速度可以加快。

提到明年整體展望，韓蔚廷說，現在世界變化很快，要說一整年的展望有點戰戰兢兢，不過今年各子公司正常業務運行的動能都還是不錯，到目前為止都維持今年整體的動能，如果加上明年在整個降息的環境，如果股票市場表現也不錯的話，期望今年業務動能能持續到明年度。

當然比較大的變數在於美國總統川普上任後政策的執行，韓蔚廷相信他會執行，不過就看力度到什麼程度；而中國的經濟也是一個變數，雖然中國政府在財政、經濟各方面都有很多激勵政策，但效果還需要時間來證明。

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