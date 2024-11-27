CNBC：川普關稅威脅不可低估 貨幣市場恐狂飆

川普誓言在就任總統的第一天就對中國、加拿大和墨西哥實施額外關稅，標誌貨幣市場瘋狂上漲的開始。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC報導，策略師表示，川普誓言在就任總統的第一天就對中國、加拿大和墨西哥實施額外關稅，代表著貨幣市場瘋狂上漲的開始，並警告投資者若低估川普關稅的影響，將面臨很大的風險。

美國新當選總統川普週一（25日）表示，他將於1月20日簽署一項行政命令，對來自加拿大和墨西哥的所有商品徵收25%的關稅，此舉可能違反區域自由貿易協定的條款。川普還表示，他計劃對所有進入美國的中國產品額外提高10%的關稅。

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這些公告引發貨幣市場的下意識反應，美元兌墨西哥比索上漲超過2%；兌加幣則創4年新高。高盛全球外匯、利率和新興市場策略研究主管特里維迪（Kamakshya Trivedi）表示：「我認為，投資者應該為外匯波動的劇烈波動做好準備」。

週二倫敦時間中午，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數幾乎沒有變化，為106.79。歐元和英鎊兌美元均小幅走高。

特里維迪說：「這將是我們所有人都必須習慣的事情。外匯市場將出現波動，因為你知道，貨幣在某種程度上是響應任何關稅公告的主要手段」。

特里維迪表示，投資人應該為未來幾個月貨幣市場的劇烈波動做好準備，但從長遠來看，關稅很可能成為川普重返白宮的一個突出特點。投資者面臨一些未知因素。他表示，川普的關稅在可以被簡單地用作談判工具。

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