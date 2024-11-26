東捷資訊推ACE王牌計畫 搶攻企業數位轉型商機

東捷資訊推ACE王牌計畫。圖左為東捷資訊董事長高尚偉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕 資訊服務廠商東捷資訊（6697）今指出，企業客戶的上雲、資安、ESG減碳需求持續增加，公司透過「ACE王牌計畫」，助力企業全方位推動企業數位轉型，看好未來需求發酵，整體營運展望審慎樂觀。

近期資服廠商機持續綻放，雲端、資安、生成式AI、淨零減碳等需求將蓬勃發展，根據研調指出，35%企業已開始系統化地追蹤各項碳足跡，淨零趨勢也促使約30%企業積極上雲；在資安方面，有近50%企業計劃今年推動資安轉型，反映出企業以全面通盤性考量強化AI、資安、雲端布局和ESG永續經營的迫切需求。

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東捷資訊總經理王智羣指出，面對企業轉型需求，「ACE王牌計畫」融合AI、雲端與資安、以及ESG永續管理為核心的金三角經營策略，協助客戶實現端到端整合，涵蓋ERP企業資源、供應鏈管理及客戶活動數據分析與應用，充分展現公司整合實力，提供客戶相對應產品與服務。

針對雲端與資安業務，王智羣也說，東捷資訊今年ERP上雲產品客戶較去年明顯增加，為營運基礎扎根打底，資安服務則已獲得數家金融機構採用的零信任資安與資料庫加密服務，現積極拓展企業資安防護規劃服務，預期可擴大服務客群、深化業務範疇，創造更多商機。

在ESG永續發展部分，東捷資訊表示，近期力推SAP SuccessFactors人資雲，以訂閱制模式吸引客戶，並結合AI技術，強化員工互動介面，強調以員工為中心的系統設計，實現人才全生命週期的永續管理。

至於東捷資訊自行開發的碳捷流管理平台，更已通過BSI系統審查報告及符合ISO 14064-1: 2018標準，滿足上市櫃公司邁向永續管理的法遵剛性需求，以訂閱制、搭售組合模式持續在客戶專案建置時給予最佳應援，深化產品黏著度。

展望未來，東捷資訊指出，看好企業上雲、AI、ESG與資安等市場發展潛力，預計隨著新舊客戶持續升級系統，以及數位轉型帶動的相關擴充需求不斷發酵，未來營運展望保持審慎樂觀。法人分析，隨著政策推力、國際趨勢加速企業轉型步伐，可望成為東捷資訊營運向上的重要動能。

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