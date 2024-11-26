川普上任後 中華電信簡志誠：續推動乾淨網路

中華電信今（26）日舉辦「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，圖為中華電信董事長簡志誠。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國總統川普將在明年1月上任，中華電信董事長簡志誠表示，預期美國會持續推動乾淨網路，而中華電信在乾淨網路領域經驗豐富，可以提供經驗給政府、企業，政府、企業若有需要也會協助，甚至海外企業也會給予協助，進而可望帶動企業客戶分公司、國際分公司的商機。

簡志誠說，台灣是島國，對於網路韌性、資安韌性等都非常重要，中華電信也一直在做，且對海纜、固網、行動、微波、低中高軌衛星等通訊都持續強化，也就是海、地、星、空的全方面網路韌性布局，而未來資安韌性更為重要，中華電信也會持續盤點、補強資安。

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中華電信今（26）日舉辦「2024 5G創新應用大賽暨5G加速器徵選」頒獎典禮，表揚本年度從200多組參賽隊伍中脫穎而出的10組得獎團隊，及8家入選5G加速器的新創公司。中華電信指出，本屆賽事聚焦「5G x AI」創新應用，首次增設「AI技術特別獎」，鼓勵團隊運用人工智慧技術提升5G應用的創新價值，作品涵蓋智慧醫療、智慧製造、智慧生活與環境永續等六大領域，展現臺灣創新力量的技術深度與商業潛力。

中華電信指出，自2021年起舉辦5G創新應用大賽，累積吸引逾3000人次參賽，提交952件作品；而自2018年啟動的5G加速器已遴選74家優秀新創團隊，媒合數十家企業，為產業升級與數位轉型注入豐沛動能。

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