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巴菲特1300字信函 迄今最詳細身後財富計劃

2024/11/26 19:49

巴菲特週一（25日）分享他迄今為止最詳細的死後財富計劃。（美聯社）巴菲特週一（25日）分享他迄今為止最詳細的死後財富計劃。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特週一（25日）分享他迄今為止最詳細的身後財富計劃，同時宣布他將繼續捐贈驚人的財富。

今年94歲的巴菲特在一封致股東的信中，反思死亡的本質，提到他曾經希望已故的第一任妻子能夠比他活得更久。

巴菲特寫道：「父親的時間總是勝利的，但他可能變化無常···這確實不公平，甚至殘忍，有時在出生時或出生後不久就結束生命，而有時則等待一個世紀左右才來拜訪。到目前為止，我很幸運，但不久之後，他就會來找我」。

在這封近1300字的信中，巴菲特表示，他希望他的3個孩子，現齡60多歲和70多歲的蘇西（Susie）、霍華德（Howard）和彼得·巴菲特（Peter Buffett）能活到足夠長的時間來決定將巴菲特的財產捐給哪些慈善事業。因為當巴菲特去世時，他們將負責一致決定如何捐贈他的財富。

但是，為了防止他的孩子無法決定他的財產的命運， 巴菲特還指定了3名潛在的繼任受託人。他在信中沒有提到他們的名字。

巴菲特也宣布，他將把波克夏海瑟威公司的1600股A類股票轉換為240萬股B類股票。其中，150萬股將捐贈給蘇珊湯普森巴菲特基金會（以他已故的第一任妻子的名字命名），30萬股將捐贈給由他的孩子領導的其他3個基金會，總價值約12億美元（台幣389億元）。

自2006年以來，巴菲特承諾穩定捐出自己的財富，估計價值1500億美元（台幣4.86兆元）。他表示，其餘的財產將在他過世後捐出。

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