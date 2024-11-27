美大砍英特爾補助 85億美元縮水成78.6億美元

美國商務部26日宣布，對英特爾的晶片補助金拍板定案為78.6億美元。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部26日宣布，對英特爾（Intel）的晶片補助金拍板定案為78.6億美元（約新台幣2549億元）。

根據《路透》報導，補助金比今年3月宣布的85億美元（約新台幣2757億元）縮水，但英特爾先前贏得美國防部的30億美元（約新台幣973億元）晶片供應合約。報導指出，英特爾將運用該筆政府補助金，支援在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州與奧勒岡州共計規模900億美元（約新台幣2.91兆元）的建廠計畫。

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美商務部長雷蒙多表示，這意味著美國設計的晶片，首次由一家美國公司在美國由美國工人製造和封裝。

一位政府官員告訴記者，英特爾已經實現了一些初步項目里程碑，並將在12月底之前獲得至少10億美元（約新台幣324億元）的撥款，並補充說，撥款減少與英特爾今年的困境無關。

事實上，先前4名知情人士就表示，英特爾是晶片法案下最大的受惠者，但是補助預計將從今年稍早公佈的85億美元降至不到80億美元（約新台幣億2594億元）。

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