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日、法電費與財政補貼 各編逾5.5千億、7千億元

2024/11/26 18:43

台電公司持續爭取補貼挹注財務。（資料照）台電公司持續爭取補貼挹注財務。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電調整電價後，仍爭取預算補貼，緩解財務困境，作法讓在野黨立委不滿。不過國際與台電相似作法者不少，如日本、法國都對電價限制漲幅與編列財政預算補貼電價等「雙管齊下」；日本近2年針對電價已編列財政預算補貼已超過5500億台幣，總計補貼能源業超過8000億台幣。法國更是4次實施「電價盾」，抑低受管制電價，避免衝擊民生，政府補貼差額，補貼金額已超過7000億台幣。

以鄰國日本為例，自去年1月起實施「緩解電力和天然氣價格措施」到今年5月，僅補貼低壓及高壓用戶，並未補貼特高壓用戶，補貼財政預算折合台幣約5500億；去年12月日本政府宣布延長措施，並追加電費與天然氣費財政補貼預算約台幣1630億。

為今年因應夏季空調使用量增加，日本自8月起恢復實施，推動「酷暑緊急援助」，電費和天然氣費財政補貼預算合計約台幣470億。 

日本政府11月22日臨時內閣會議中決定「新經濟對策-因應物價上漲，考量日圓貶值與燃料價格變動，寒冷季節期間電費和天然氣費用將會增加，提供用戶補貼支持是必要的，因此明年第一季重啟電費與天然氣費補貼，預計投入財政預算折合台幣約660億；總計日本的補貼能源業超過8000億台幣。 

至於法國在市場自由化環境下仍保有受管制電價制度，4次實施「電價盾」，涵蓋法國59%的住宅用戶（約2060萬戶）和35%的微型企業用戶（約170萬戶）受管制電價設定電價調漲上限，差額由政府編列財政預算進行價格補貼，以兼顧電業財務狀況。 

法國去年2次實施電價盾，僅分別調漲10%與15%，如無上限限制，電價完全反映成本調漲，合計應漲幅度為100%。根據法國能源監管機關評估，在2022至2023年期間實施電價盾下，電價補貼高達折合台幣約7000億。 

近期法國受管制電價作法引發討論，國家競爭管理局11月19日表示，目前受管制電價作法模糊了可以鼓勵用戶節約用電的價格信號，應予以廢除。但能源監管委員會則在同一日則有不同主張，認為未來5年內應維持受管制電價，以保護用戶免受市場價格與燃料成本大幅波動的影響，受管制電價對用戶帶來的穩定性，是自由化市場機制無法取代的。

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