長榮海運攜手新加坡港務集團設貨櫃碼頭 年底營運

長榮海運公司與新加坡港務集團（PSA）今（26）日簽約。（長榮海運提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮海運今日宣布，與新加坡港務集團（PSA）簽約共組合資企業，以投資新加坡港貨櫃碼頭，強化雙方營運效益及碼頭作業產能，貨櫃碼頭預計將於2024年底開始營運。長榮海運表示，這項戰略合作關係可讓長榮海運日益擴展的全球運能，在新加坡獲得長期穩定的碼頭作業效能。

長榮海運董事長張衍義表示，環保船舶與高效能碼頭是長榮海運營運的核心，隨著公司業務拓展，也不斷尋找合適的合作夥伴，在全球重要地點建立符合營運需求的碼頭，在經過各方努力與支持，長榮海運與PSA的首個合資碼頭終於落成，填補了長榮海運在亞洲的重要拼圖，也為雙方未來在全球的深入合作展開新篇章。

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PSA國際港務集團總裁王金榜表示，貿易流動是全球經濟的命脈，能夠推動市場，更可促進全球經貿發展，而港口和航運公司則是推動的關鍵，新加坡港務集團很自豪地宣佈與長榮海運締結新的合作關係，長榮海運是我們志同道合的伙伴，致力於推動全球貿易和連通性，相信透過此次合作的機會，能為雙方提供有韌性的供應鏈，並展開港口和航商全新的合作模式，這是我們節點到網絡（Node-to-Network）戰略的一部分，以確保全球貿易順暢流通。

PSA國際港務集團東南亞區域總裁郭瑞龍表示，雙方在長期合作關係基礎上，滿足航運市場快速變化的需求。通過整合彼此的服務及優勢，這一互利的合作夥伴關係將為雙方擴大商業利益及合作價值。

長榮海運說，雙方也將同時持續深化雙方合作關係，提升雙方營運效率，共同推動數位創新，並朝向永續發展的目標前進。

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