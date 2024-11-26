川普將實施新關稅 標普調降中國明後年GDP成長預估

川普日前在社群媒體上發文指出，將對中國所有進口產品加徵10%關稅，促使信評機構標準普爾調降中國明後2年經濟成長預估。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管川普明年1月20日才上任美國總統，但他日前在社群媒體上發文指出，將對中國所有進口產品加徵10%關稅，促使信評機構標準普爾調降中國明後2年經濟成長預估。

標普表示，預計中國2025年和2026年GDP（國內生產毛額）將分別成長4.1%和3.8%，分別較9月的預測下降0.2和0.7個百分點。

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標普經濟學家在2025年第1季亞太展望報告中表示：「我們預計中國經濟將受到美國提高出口關稅的打擊。出口成長顯然將大幅放緩，投資也將大幅放緩。由於不確定性增加，甚至在美國實施關稅之前，對投資的影響就會部分顯現出來」。

這份由標普亞太區首席經濟學家高路易（Louis Kuijs） 和高級經濟學家拉納（Vishrut Rana） 共同撰寫的報告，還下調了中國未來幾年的通膨預期，並預計人民幣將走弱，理由是預期的美國關稅及其相關的物價下行壓力。高路易和拉納指出，美國調高關稅對中國就業、收入和信心的外溢效應，也將影響消費。

儘管近幾個月來中國政府公布的一系列刺激措施幫助提振了經濟成長，但標普指出，到目前為止，只出現了「適度促進成長的新財政擴張政策」，對中國的家庭和消費缺乏重大的直接支持。

巴克萊銀行表示，將維持對中國2025年GDP成長4%的預測，理由是「持續的結構性阻力」，「美國可能對中國商品加徵關稅」，以及北京方面「溫和且反應性的財政計劃」。

巴克萊估計，如果川普對中國商品加徵60%關稅的提議僅有一半生效（即加徵30%關稅），這將足以使中國GDP成長下降0.8至1個百分點。

巴克萊表示，新關稅不太可能在1月20日川普第上任的第1天就一次性全面實施，而是從 2025年第2季底或第3季初開始分階段實施，這意味中國出口商可以提前發貨，進而為2025 年上半年的出口提供一些支持。

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