晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

慶祝世界棒球12強賽奪冠發行紀念幣？央行：審慎評估

2024/11/26 17:32

央行曾在2001年的11月發行過棒球相關紀念幣。當時為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽。（央行券幣數位博物館）央行曾在2001年的11月發行過棒球相關紀念幣。當時為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽。（央行券幣數位博物館）

〔記者陳梅英／台北報導〕我國棒球代表隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，舉國歡騰，外傳民進黨新北市議員張維倩透露，總統賴清德正考慮將500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像改版成「台灣棒球英雄」，紀念這得來不易的殊榮，有鑒於鈔票改版需耗費龐大物力與時間，所費不眥，，也有立委提議可以改發紀念幣，對於外界種種建議，央行表示，將審慎評估各方意見，並適時依相關規定報行政院核定。

據了解，央行曾在2001年的11月也曾發行過棒球相關紀念幣。當時為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行發行面額新台幣50元紀念銀幣，正面圖案以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，其右側為「2001 Taipei」字樣，上緣鐫「中華民國九十年」，下緣鐫「第三十四屆世界盃棒球錦標賽紀念」；背面主題圖案為玉山，下方加註「玉山 Mt. Jade, Taiwan 」字樣，上緣鐫「XXXIV BASEBALL WORLD CUP」，下緣鐫「50圓」及「純銀999」，每枚售價新台幣750元，每位民眾每次限購一枚。

睽違23年後，中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，創下台灣在奧運、12強和經典賽中首度奪冠紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財