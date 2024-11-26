慶祝世界棒球12強賽奪冠發行紀念幣？央行：審慎評估

央行曾在2001年的11月發行過棒球相關紀念幣。當時為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽。（央行券幣數位博物館）

〔記者陳梅英／台北報導〕我國棒球代表隊於2024年世界棒球12強賽奪冠，舉國歡騰，外傳民進黨新北市議員張維倩透露，總統賴清德正考慮將500元鈔票的「南王國小少棒隊」圖像改版成「台灣棒球英雄」，紀念這得來不易的殊榮，有鑒於鈔票改版需耗費龐大物力與時間，所費不眥，，也有立委提議可以改發紀念幣，對於外界種種建議，央行表示，將審慎評估各方意見，並適時依相關規定報行政院核定。

據了解，央行曾在2001年的11月也曾發行過棒球相關紀念幣。當時為慶祝我國主辦第34屆世界盃棒球錦標賽，央行發行面額新台幣50元紀念銀幣，正面圖案以棒球為背景，主題圖案為棒球打擊手，其右側為「2001 Taipei」字樣，上緣鐫「中華民國九十年」，下緣鐫「第三十四屆世界盃棒球錦標賽紀念」；背面主題圖案為玉山，下方加註「玉山 Mt. Jade, Taiwan 」字樣，上緣鐫「XXXIV BASEBALL WORLD CUP」，下緣鐫「50圓」及「純銀999」，每枚售價新台幣750元，每位民眾每次限購一枚。

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睽違23年後，中華隊在世界12強棒球錦標賽奪冠，創下台灣在奧運、12強和經典賽中首度奪冠紀錄。

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