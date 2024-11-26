川普放話加關稅、人民幣重摔，台幣貶回32.51元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕川普放話加關稅，衝擊亞洲股匯市，台股開低走低，新台幣兌美元匯率早盤雖然一度走升，惟午後外資匯出力道擴大，台幣又貶回32.5字頭，最後收32.51元、貶2.5分，成交量15.75億美元。

台股今天大跌269.61點，收在22678.76點，三大法人合計賣超337.12億元。其中，外資賣超292.54億元，股匯同步收黑。

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美國新任總統川普週一表示，他將在上任首日對來自墨西哥、加拿大所有產品徵收25%關稅，並對中國商品加徵10%的額外關稅，川普談話引發上述國家貨幣重挫，其中，人民幣離岸價早盤最低觸及7.2719兑1美元，為7月以來4個月低點，也成為今日最弱亞幣。

根據央行公布4點的匯價，美元指數今日小跌0.07％、日圓勁揚0.32%、韓元升值0.14%、台幣貶0.08%、新幣貶0.14%、人民幣重貶0.16%。

外匯交易員指出，上午出口商拋匯需求出籠一度帶動台幣走升，惟午後外資熱錢匯出，又把台幣打回32.5元以下，最低觸及32.539元，亞洲股匯市短線內仍受「川普交易」影響。

其中，首當其衝當然是人民幣，根據彭博報導，美國銀行策略師大衛．霍納（David Hauner）發布的一份報告分析，若川普就任後對中國商品徵收40%關稅，人民幣匯價將貶至7.6兑1美元；若關稅升至60%，人民幣可能貶至8。

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