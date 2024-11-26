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弘凱加入矽光子聯盟 車用光源助攻明年營運成長

2024/11/26 16:56

弘凱光電總經理曾智宏（左2）今天在法說會指出，公司現已加入矽光子聯盟，未來將著眼於各項能提供給市場的服務。（記者方韋傑攝）弘凱光電總經理曾智宏（左2）今天在法說會指出，公司現已加入矽光子聯盟，未來將著眼於各項能提供給市場的服務。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕弘凱光電（5244）總經理曾智宏今天在法說會指出，公司現已加入矽光子聯盟，未來將著眼於各項能提供給市場的服務，目前看好車用光源產品前景，也獲得AI PC感測應用專案。公司預估，今年營收、獲利皆可與去年持平，近日即將完成的2025年度計劃設定「營運成長」作為目標。

弘凱光電今年第3季2.3億元，季增5.99%、年增2.22%；毛利率48.5%，季增3.2個百分點、年增2.9個百分點；營益率21.1%，季增6.4個百分點、年增2.8個百分點；稅後淨利4300萬元，季增26.47%、年減2.27%；每股盈餘0.63元，季增26%、年減3.07%。

從今年前3季來看，弘凱光電營收達到6.31營運，其中智能感測產品營收佔57.3%，車用光源39.8%，新型顯示2.3%，其他0.6%；合併毛利率47.23%、年增1.82%；營益率17.22%、年減0.2個百分點；稅後淨利1.16億元、年增4.13%；每股盈餘1.71元、年增4.26%。

曾智宏説，儘管車用光源今年受到整體市況影響，但仍扮演公司產品、毛利結構的中流砥柱，弘凱光電有鑑於新型顯示在中國當地面臨紅海市場競爭，因此轉而將研發資源集中車用領域，擴大自有UPP色彩校正軟體整合程度，與車廠建立緊密生態圈，切入未來3年氛圍燈開發案。

曾智宏觀察，弘凱光電紅外線產品線多達41樣，遠超過國際知名大廠的33樣，今年整體不可見光業務較年增幅度超過60%，後續還將推出2款心率感測產品，鎖定逐年成長的穿戴裝置市場。在PC、電競應用方面，弘凱光電斬獲視覺功能鍵專案，持續與客戶對接，不會缺席明年的AI PC商機。

曾智宏提到產能佈局，弘凱光電中國南通廠建物正在進行內部裝潢，本月開始設置無塵產線，明年3月設備裝機、4月分批試產、10月全面量產，就產業偏向區域製造的趨勢來看，弘凱主要客群集中大中華，正積極調查台灣、中國以外可以規避地緣政治風險的產地，帳上現金雖然多達2個股本，仍會謹慎使用。

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