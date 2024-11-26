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外資大賣292億元卻抬轎00940「2新3老」！華航狂掃逾3萬張最吃香

2024/11/26 16:34

外資大賣292億元，卻抬轎00940「2新3老」，其中又以華航狂掃逾3萬張最吃香（業者提供）外資大賣292億元，卻抬轎00940「2新3老」，其中又以華航狂掃逾3萬張最吃香（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外資週二（26日）賣超台股292.55億元，不過，卻大撒銀彈，抬轎00940成分股華航、長榮航、中信金、長榮與可成「2新3老」，其中又以首次入榜就躋進第8大成分股的華航最受青睞，狂敲逾3萬張，在外資大買激勵下，股價漲0.41%，收24.7元，成交量5.85萬張。

而位居00940第2大成分股的長榮航，今亦在外資大買2.55萬張，股價開高走高，終場漲2.62%，收41.2元，成交量5.34萬張。

至於中信金在三大法人同步買超1.29萬張下，股價亦上漲1.74%，收38元，成交量4.57萬張；而長榮亦在三大法買同步買超7429張下，股價上漲0.66%，收229.5元，成交量2.52萬張。

而可成雖外資買進5095張，但投信則砍出8309張，不敵投信殺出，股價終場下跌1.75%，收196元，成交量1.42萬張。

外資週二買超前10大個股，依序為華航（2610）3萬2796張、長榮航（2618）2萬5570張、仁寶（2324）1萬486張、英業達（2356）7705張、長榮（2603）7393張、泰金寶-DR（9105）7256張、中信金（2891）5574張、新光金（2888）5261張、元大金（2885）5213張、可成（2474）5095張。

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