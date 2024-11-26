劉德音開心宣布當爺爺了，並幽默回應當年拒絕張忠謀徵詢一事。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電創辦人張忠謀在即將出版自傳下冊，透露他過去在回任台積電執行長時，重整組織，一個是掌管2萬多人營運組織，一個約6、70人的新業務發展組織，他先徵詢資深的主管劉德音，結果劉德音拒絕；劉德音今獲頒「潘文淵獎」，並參與座談被問及此事，他簡短幽默回應「當時我年紀還小」，他也開心宣布，他兒子在3個月前當爸爸了，看著孫子每天都在變化，非常滿足。

張忠謀自傳下冊提到，2009年間，他在回任台積電執行長時，重整組織，一個是掌管2萬多人營運組織，一個約6、70人的新業務發展組織，他先徵詢資深的主管劉德音，結果劉德音拒絕，再徵詢魏哲家，他倒欣然接受；張忠謀直指，以員工數目衡量主管職位重要性是錯誤迷思，與最高層接觸機會也許是更好衡量。

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劉德音今出席頒獎，並參與座談被問及此事，他簡短幽默回應「當時我年紀還小」，在旁的史欽泰補充「這是歷練過程」。

他也開心宣布，這次回去美國，「我的兒子生了1個他的兒子」，現在3個月大，他每天都可以看到小孫子的改變，真的非常滿足。劉德音露出當爺爺含飴弄孫的喜悅心情。

劉德音獲頒獎的致詞談及父母養育之恩，還感性的哽咽，停頓許久。劉德音表示，一路走來要感謝許多人，感謝很多的前輩、產業大老 ，能夠看到他過去多年的努力。

他也提到過去任台積電董事長期間，許多工作都在國外，許多事情少有人知。他感謝在台積電過去各階段的同事們，曾經與他在風雨中同行的朋友們，一起面對很多很多困難，三十多年過去，他只記得是困難，不互相推諉，不互相質疑，只是一起承擔，無私的合作。

劉德音也感謝一路走過來提攜我的貴人。人生各個階段中都有幸與世界級的老闆，直接受到他們的指導，可以不斷地學習、成長。首先，是在美國貝爾實驗室的老闆田炳耕，他曾是台灣中央研究院院士，也是美國國家科學院院士，但是前幾年他已經過世。與他共事6年多時間，他對他只有不斷的稱讚、不斷的鼓勵。到今天，他的話還一直在驅動他，發揮他的潛力。

另外，他也感謝曾繁城、 蔡力行邀請他回來台積電工作，在他們的指導下，從一個做研究的科學家，轉型成一個在工地建廠和管理工廠的「專家」。他也要感謝台積電創辦人張忠謀，他讓他見識到一個經營現代世界級大公司的方向，也讓他參與公司各方面的經營，從 Operations 到R&D、再到Marketing、Sales還有 Planning ，再到公司的ESG社會責任等事務，這是他一生最幸福的經歷。

劉德音並感謝他的父母，頓時哽咽起來，他說，他們雖然已經過世多年，但對他說過的許多話，仍是他一生追求的目標。

劉德音也感謝他的賢妻唐祖慈，他說，醫院許多人叫她妻子為唐老師，卻叫他是「唐先生」，顯示妻子也很有專業地位。她是他40多年的伴侶，沒有她的支持，他不可能努力30年，仍然保持初衷。

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