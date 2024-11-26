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輝達AI模型Fugatto 1指令搞定音效、文字生成聲音

2024/11/26 17:09

輝達研發團隊，推出全新音訊人工智慧系統「Fugatto」。（資料照，美聯社）輝達研發團隊，推出全新音訊人工智慧系統「Fugatto」。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）研發團隊，推出全新音訊人工智慧系統「Fugatto」，只要輸入文字指令，就能自動產生或改變任何音樂、人聲及音效。

根據《路透》報導，輝達表示，目前並未打算立即公開推出這項Fugatto（Foundational Generative Audio Transformer Opus 1）技術。

這套系統不僅能創作音樂、去除或新增樂器、改變口音與情緒，還能產生前所未聞的全新音效，為音樂創作、遊戲開發及廣告製作開創嶄新可能，主要鎖定音樂、電影和電玩製作人。

Runway等新創公司以及諸如Meta Platforms等更大型企業，都有發表可根據文字提示生成音訊或視訊的技術。

輝達的新模型會根據文字描述生成音效和音樂，包括新奇的聲音，例如小號會發出像狗叫的聲音。

Fugatto與其他AI技術不同的地方，在於它能接收和修改現有音頻，例如將鋼琴彈奏的一段音樂轉換為人聲演唱版本，或讓錄下來的口語改變口音及其情緒表達。

輝達深度學習應用研究副總裁卡坦察羅（Bryan Catanzaro）表示：「想想過去50年的合成音頻，就會發現當下的音樂聽起來不一樣，因為有電腦、合成器」、「我認為生成式AI將為音樂、電玩和想創作的普通人帶來新的能力」。

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