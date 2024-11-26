投信大吃00940「4新兵」豆腐！可成最慘遭砍逾8000張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940週一（26日）已換股完畢，不過，投信則持續吃可成、富邦金、文曄與義隆4新兵豆腐，其中又以可成最慘，遭砍出逾8000張居冠，受投信大賣衝擊，股價下跌1.75%，收196元，成交量1.42萬張。

至於同被投信倒貨居賣超前10大榜中的富邦金、文曄與義隆股價也全面收黑，其中又以文曄最慘，跌2.64%，收110.5元，成交量4142張，其次是義隆跌1.33%，收148元，成交量1126張，而富邦金跌幅最輕，小跌0.44%，收90.1元，成交量1.65萬張。

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投信週二賣超前10大個股，依序為可成（2474）8308張、仁寶（2324）3206張、廣達（2382）2418張、緯創（3231）2325張、鴻海（2317）1373張、國泰金（2882）1188張、富邦金（2881）886張、文曄（3036）477張、義隆（2458）402張、台光電（2383）370張。

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